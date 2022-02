tra poco il report completo...

Valencia-Barcellona 1-4 (0-3 primo tempo)

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Alderete (83' Cömert), Gayà (66' Latorre); Ilaix Moriba (66' Racic), Guillamón (46' M.Gómez), C.Soler; Hugo Duro (83' M.André), Guedes, Bryan Gil. All. José Bordalás

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergiño Dest, Araújo, E.García (46' Mingueza), Alba; Gavi (A.Traoré), Busquets, F.de Jong (60' Pedri); O.Dembélé (71' Nico González), Aubameyang (81' L.de Jong), Ferrán Torres. All. Xavi

Marcatori: 23' e 38' Aubameyang (B), 32' F.de Jong (B); 52' C.Soler (V); 63' Pedri (B)

Arbitro: Carlos del Cerro Grande

Ammoniti: 35' Alba, 53' Ilaix Moriba, 56' Araújo, 56' Hugo Duro, 72' Nico González, 76' Latorre, 77' C.Soler, 90+3 Sergiño Dest

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti

23' GOL AUBAMEYANG - Vantaggio del Barcellona con l'inserimento di Aubameyang in area che spara sotto la traversa battendo Mamardashvili. Eccezionale apertura di Alba per l'attaccante gabonese che sigla il suo primo gol con la maglia blaugrana.

32' RADDOPPIO BARCELLONA - Gran palla di Dembélé da destra e de Jong non può sbagliare con uno dei suoi soliti inserimenti. 2-0 Barça.

38' GOL DI AUBAMEYANG - Terzo affondo e terzo gol del Barcellona, con Aubameyang che segna da due passi sul servizio di Gavi. Check del VAR per valutare la posizione di Aubameyang, ma è tutto regolare.

41' GOL ANNULLATO AL VALENCIA - I padroni di casa provano subito a riaprire la partita e ce la fanno con la grande girata di Soler. L'arbitro viene però richiamato dal VAR: ad inizio azione, infatti, il pallone toccato da Gayà era interamente uscito dal rettangolo da gioco. Tutto annullato.

52' GOL DI SOLER - Ancora Soler e questa volta è buono. Il Valencia vuole ancora crederci. Perfetto inserimento del trequartista del Valencia che in tuffo batte ter Stegen sull'assist di Gil.

59' ANCORA SOLER - Il n° 10 del Valencia fa partire una conclusione di potenza da fuori area che sfiora il palo alla sinistra di ter Stegen.

63' GOL PEDRI - L'ex Las Palmas entra in campo e gli ci vogliono solo tre minuti per andare in gol. Al primo pallone toccato. Gran destro da fuori che sorprende Mamardashvili e fa 4-1.

79' OCCHIO A HUGO DURO - Grande inserimento dell'attaccante del Valencia che fa fuori Araújo e fa partire un sinistro ad incrociare. Tocca quanto basta ter Stegen per mandare in angolo.

84' ANCORA HUGO DURO - Palla sul primo palo dove Hugo Duro brucia Mingueza, ci mette il piedone ter Stegen che manda in angolo.

Il momento social

Eccola finalmente...

La statistica

1 - Quinto gol nella Liga per Pedri. È solo il primo da fuori area. Ma che gol...

Il migliore

Pierre-Emerick AUBAMEYANG - Finalmente Aubameyang. Dal suo arrivo non aveva ancora segnato in blaugrana e, più in generale, non segnava dal 28 ottobre scorso (Arsenal-Aston Villa): finalmente si è sbloccato e ha fatto vedere per la prima volta la capriola ai tifosi del Barcellona. Oggi a segno con due gol.

Il peggiore

Mouctar DIAKHABY - Tra lui e Alderete solo disastri dietro. Il Barcellona passa ad ogni affondo, con il centrale francese che non riesce a tenere nessuno in marcatura.

