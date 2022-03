Il Villarreal supera l'ostacolo Celta Vigo e si prepara al meglio al ritorno di Champions contro la Juventus, previsto in settimana. Partita bloccata caratterizzata da ritmi bassi e con nessuna delle due squadre a prevalere sul piano del gioco. Ripresa più movimentata con Pedraza a salvare sul possibile vantaggio del Celta. A metà ripresa Parejo trova il suo primo gol su azione in campionato, scartando l'ottimo servizio di Trigueros. Responsabilità da attribuire anche al portiere Dituro. Nel finale Santi Mina ha la palla del pareggio nel recupero, ma un'altro recupero clamoroso sulla linea di porta (di Mandi) salva il sottomarino giallo.

Il Tabellino

VILLARREAL-CELTA VIGO 1-0

VILLARREAL (4-4-1-1) Rulli, Aurier, Albiol (46’Mandi), Pau Torres, Pedraza (84'Estupinan), Iborra, Parejo, Trigueros (73’Coquelin), Chukwueze, Lo Celso (80'Moi), Danjuma (80'Dia).

CELTA VIGO (4-1-3-2): Dituro, Kevin, Aidoo, Araújo, Galán, Fran Beltrán, Brais Méndez, Denis Suárez (87'Pineda), Nolito (62’Solari), Iago Aspas, Galhardo (62’Santi Mina).

GOL: 64’ Parejo

ASSIST: Trigueros

La cronaca in 5 momenti chiave

47’- SALVATAGGIO INCREDIBILE DI PEDRAZA! Tiro a botta sicura di IAGO ASPAS salvato dal difensore davanti al suo portiere.

53’- BRAIS MENDEZ! ANCORA PERICOLOSO IL CELTA! Palla da sinistra a terra, IAGO ASPAS libera MENDEZ che cerca il rasoterra sul palo lontano e non trova di poco la porta.

56’- DANJUMA non riesce a trovare lo specchio in spaccata. Era stato pescato dalla sinistra con lo specchio aperto davanti a sé.

64’- DANI PAREJO! GOOOOOOLL VILLARREAL! Tacco stupendo spalle alla porta di TRIGUEROS, tiro potente e rasoterra di PAREJO su cui DITURO non riesce ad opporsi nonostante la direzione centrale.

91'- SALVATAGGIO DI MANDI! Davanti alla porta toglie il gol fatto a SANTI MINA!

Il Migliore

Alfonso PEDRAZA: il primo salvataggio di serata è il suo, fondamentale per evitare lo svantaggio a inizio secondo tempo. Terzino moderno, spinta costante sulla sinistra. Giocatore da tenere d'occhio per la Juventus in vista del match di mercoledì.

