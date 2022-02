Villarreal riparte in campionato e lo fa con una manita sull'Espanyol, ad animare la propria rincorsa al 4° posto in Yéremi Pino per portare a casa i tre punti. Per il gioiellino classe 2022, nato a Las Palmas, sono 4 i gol nella partita dello stadio de la Ceramica, tutti arrivati nel giro di 53 minuti. A nulla ha potuto l'Espanyol che ha giusto segnato il gol della bandiera con Bare. Villarreal che mantiene così le distanze e resta a -3 dall'Atlético Madrid per la corsa Champions. Dopo il pareggio contro la Juventus , ilriparte in campionato e lo fa con una manita sull'Espanyol, ad animare la propria rincorsa al 4° posto in classifica . Emery lascia in panchina Chukwueze, Pedraza, Foyth e Alberto Moreno, ma basta uno scatenatoper portare a casa i tre punti. Per il gioiellino classe 2022, nato a Las Palmas, sono 4 i gol nella partita dello stadio, tutti arrivati. A nulla ha potuto l'Espanyol che ha giusto segnato il gol della bandiera con Bare. Villarreal che mantiene così le distanze e resta a -3 dall'Atlético Madrid per la corsa Champions.

Tabellino

Villarreal-Espanyol 5-1 (3-0 primo tempo)

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Aurier, Raúl Albiol, Pau Torres (46' Mandi), Estupiñán; Yéremi Pino (75' Chukwueze), Capoue (63' Iborra), Parejo, Trigueros; Lo Celso (63' Moi Gómez), Danjuma (76' Dia). All. Unai Emery

ESPANYOL (4-1-4-1): Diego López; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Adrià Pedrosa (74' Dídac Vilá); Bare; Puado (64' Melamed), Y.Herrera (63' Embarba), Darder, Vilhena (46' Dimata); Raúl de Tomás (82' Wu Lei). All. Vicente Moreno

Marcatori: 14', 20', 45', 53' Yéremi Pino (V); 65' Bare (E); 86' Dia (V)

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Ammoniti: 31' Aurier, 40' Adrià Pedrosa, 90+3 Raúl Albiol

Espulsi: nessuno

Cronaca

Il Villarreal parte fortissimo e trova il vantaggio al 14' con il colpo di testa di Yéremi Pino che sovrasta Cabrera sull'assist di Estupiñán. Il giocatore canario non si ferma e segna ancora al 20', con un destro preciso sugli sviluppi di un corner, e ancora in tap-in prima del recupero, a battere un'altra volta il povero Diego López.

Il classe 2002 ha tanta fame e in avvio di ripresa trova la quarta rete della sua giornata: Trigueros crossa per Danjuma e assist per Yéremi Pino che chiude il match. I catalani segnano la rete della bandiera con Bare in tap-in dopo la traversa di Raúl de Tomás, ma all'86' ecco che arriva il pokerissimo con Boulaye Dia lanciato in profondità.

La statistica

4 - I gol di Yéremi Pino. Mai nessun calciatore del Villarreal aveva segnato 4 reti nella stessa partita nella storia del campionato.

