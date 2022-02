Real Madrid di Ancelotti a qualche giorno dalla super Villarreal non rassicura tantissimo, visti i tanti gol mangiati durante la ripresa. Bale, Vinicius, Jovic, Asensio, Nacho Fernández, ci hanno provato in tanti ma tra Rulli e le traverse, il Real non vince e perde altri punti col Siviglia che si porta a -4 dalla vetta del campionato (Juventus, visto che il Sottomarino Giallo sarà Benzema e Mendy ci saranno contro il PSG? Sarà molto importante per Ancelotti averli di nuovo a disposizione perché senza è un Real Madrid diverso. Importante test per ildia qualche giorno dalla super sfida contro il PSG . Lo 0-0 contro ilnon rassicura tantissimo, visti i tanti gol mangiati durante la ripresa. Bale, Vinicius, Jovic, Asensio, Nacho Fernández, ci hanno provato in tanti ma tra Rulli e le traverse, il Real non vince e perde altri punti colche si porta a -4 dalla vetta del campionato ( la classifica ). Contro il PSG servirà fare di più. Importanti indicazioni anche per la, visto che ilsarà l'avversario dei bianconeri in Champions . Una squadra che si può attaccare e mettere sotto, ma che riesce a resistere per molti tratti. E in più hanno armi importanti anche in attacco dovessero recuperare Gerard Moreno. A proposito di recuperi,ci saranno contro il PSG? Sarà molto importante per Ancelotti averli di nuovo a disposizione perché senza è un Real Madrid diverso.

Tabellino

Ad

Villarreal-Real Madrid 0-0

Champions League PSG-Real Madrid: probabili formazioni e dove vederla 19 ORE FA

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Raúl Albiol, Pedraza (74' Estupiñán); Chukwueze (74' Yéremi Pino), Iborra (66' Trigueros), Parejo, A.Moreno; Lo Celso (87' Aurier), Danjuma (60' Dia). All. Unai Emeri

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Marcelo (82' Nacho Fernández); F.Valverde (78' Modric), Casemiro, Kroos; Bale (75' Jovic), Asensio (78' Rodrygo), Vinicius (82' Hazard). All. Carlo Ancelotti

Arbitro: José Sánchez

Ammoniti: 23' Militão, 23' Foyth, 29' Asensio, 45+1 Bale, 51' Raúl Albiol, 88' Casemiro

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti

18' PALO DEL VILLARREAL - Lo Celso trova Danjuma in area: primo tentativo contratto da Alaba, poi colpisce in pieno il palo alla destra di Courtois.

42 BALE VICINO AL GOL - Casemiro lancia benissimo per Bale che sfugge ai difensori, Rulli però in uscita dice no al gallese che perde anche il rimpallo. Bravo qui il portiere del Villarreal.

Bale pericoloso in avanti durante Villarreal-Real Madrid - Liga 2021/2022 Credit Foto Getty Images

50' CI PROVA ASENSIO - Marcelo vede nello spazio Asensio che controlla, si accentra e va col tiro mancino, ma il pallone finisce di poco sopra la traversa.

56' TRAVERSA DI BALE - Vinicius questa volta trova Bale, sinistro e Rulli devia sulla traversa. Che chance qui per il Real Madrid.

58' VINICIUS SI MANGIA UN GOL - Parejo perde palla, Valverde serve per Vinicius che è solo davanti a Rulli ma che salva ancora il Villarreal mettendoci il corpo.

Vinicius durante Villarreal-Real Madrid - Liga 2021/2022 Credit Foto Getty Images

64' IL VILLARREAL SI SALVA ANCORA - Male in fase di impostazione questa volta il Villarreal, con Vinicius che serve Bale che calcia però debole: Rulli tocca, Foyth salva sulla linea.

90+2 JOVIC SULLA TRAVERSA - Grandissima palla di Hazard per Jovic che va col pallonetto davanti a Rulli, ma la traversa gli dice di no.

90+2 AURIER SALVA SULLA LINEA - Dopo la traversa di Jovic, il Real ha comunque la chance di segnare il gol del vantaggio con Nacho Fernández, ma la sua conclusione a botta sicura viene deviata da Aurier che salva il Villarreal.

Il momento social

Oggetto misterioso di tutta la stagione, Bale è tornato a fare il titolare dal 28 agosto...

Il migliore

Gerónimo RULLI - Parate decisive su Bale e Vinicius a tenere in piedi un Villarreal che fatica molto nel secondo tempo.

Il peggiore

Vieira MARCELO - Vuole vincere un altro trofeo col Real Madrid per diventare il giocatore con più titoli di sempre nella storia del club. Non è più, però, il Marcelo di una volta e in fase difensiva continua a commettere errori su errori. Se si pensa che quella parte ci sarà Messi, serve che rientri al più presto Mendy in vista di PSG-Real Madrid.

Da Hakimi a Mané: ecco i 5 gol più belli del torneo

Calciomercato Real Madrid-Mbappé, è fatta! Guadagnerà 50 milioni l'anno 31/01/2022 A 13:14