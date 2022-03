Liga - Real Madrid-Barcellona: Ancelotti conferma l'assenza di Benzema per il Clasico

LIGA - Non si placano i problemi al polpaccio accusati dall'attaccante francese nell'ultimo match contro il Maiorca (in cui è andato pure a segno con una doppietta). A confermarlo è proprio Ancelotti, in conferenza stampa: "Karim non parte, resta a Madrid. Non si è ancora ripreso dall'inforunio al polpaccio e nemmeno svolto un allenamento in gruppo questa settimana.