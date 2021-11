Calcio

Messi: "Laporta non mi ha chiesto mai di giocare gratis per il Barcellona. Mi sono sentito ferito"

LIGA - Leo Messi in un'intervista a Diario Sport torna sul suo addio in estate al Barcellona e attacca Joan Laporta: "Sarei voluto restare. Mi è stato chiesto solo di decurtarmi lo stipendio del 50% mai nessuno mi ha chiesto di giocare gratis. Quello che ha detto il presidente getta ingiusti dubbi su di me da parte della gente, un trattamento che non credo di meritare".

00:00:58, 7 minuti fa