È il Real Madrid il vincitore del 249° Clasico di Spagna. Grande prova della banda di Ancelotti che annienta 3-1 i rivali blaugrana. Padroni di casa in vantaggio di due gol nel primo tempo grazie a Benzema e Valverde. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distante con Ferran Torres, ma il rigore di Rodrygo nel recuper chiude il match. Andiamo a vedere i voti dei protagonisti dell'incontro.

Le pagelle del Real Madrid

Andrij LUNIN Voto 6: Praticamente mai chiamato in causa. Sul gol non può nulla.

Dani CARVAJAL Voto 6,5: Non attacca moltissimo, ma alcune sui diagonali difensive sono veramente decisive. Per cui bene così per il Real. (Dall'88' Antonio RUDIGER S.V.).

Eder MILITAO Voto 5,5: L'unico insufficiente dell'armata blancos. Lewandowski riesce più volte a salvarlo e lui deve fermarlo ogni tanto con le cattive.

David ALABA Voto 6: Guida la difesa con personalità, anche se non è perfetto in tutte le situazioni.

Ferland MENDY Voto 6,5: Meglio in fase di spinta, mentre soffre in alcune azioni di ripiegamento. Mezzo punto in più perché nel primo tempo con Vinicius fa la differenza sulla sua corsia di competenza.

Luka Modric celebra la victoria del Real Madrid frente al FC Barcelona Credit Foto Getty Images

Luka MODRIC Voto 7: Altra partita con diversi lampi di classe cristallina. Nel mezzo, senza correre più di tanto, offre palloni stratosferici ai compagni con una semplicità imbarazzante. (Dal 78' Eduardo CAMAVINGA S.V.).

Toni KROOS Voto 7: Solo per l'assist per Vinicius in occasione del primo gol vale il prezzo del biglietto. Nel mezzo il solito apporto di grande tecnica e qualità.

Aurélien TCHOUAMENI Voto 6,5: Perfetta la protezione garantita alla difesa. Ormai Casemiro è dimenticato.

Federico Valverde esulta dopo il gol segnato durante Real Madrid-Barcellona - Liga 2022-23 Credit Foto Getty Images

Federico VALVERDE Voto 7,5: Ancora una volta man of the match. Tuttocampista, corre per quattro e fa la differenza sulla fascia e al centro sulla tre quarti. Altro gol, nel finale è lui che fa partire l'azione per il rigore di Rodrygo.

Karim BENZEMA Voto 6: Non una partita indimenticabile per lui. C'è da dire che al primo pallone toccato la manda dentro. (Dall'88' Marco ASENSIO S.V.).

VINICIUS JUNIOR Voto 6,5: Primo tempo sontuoso, dai suoi piedi partono tutti i problemi per la retroguardia blaugrana. Cala nella ripresa. (Dall'84' RODRYGO Voto 6,5: Solito 12mo uomo in campo. Entra e chiude il match alla sua maniera, mettendola dentro).

All. Carlo ANCELOTTI Voto 7: Solita partita del Real. Passa in vantaggio dopo pochi minuti e poi bada ad amministrare al meglio, mettendo in grande difficoltà il Barcellona. Cinico come pochi, lui e la sua squadra al momento non sbagliano un colpo.

Karim Benzema (Real Madrid) celebra su gol frente al FC Barcelona Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Barcellona

Marc-Andre TER STEGEN Voto 6: Bravo su Vinicius nel primo tempo, per il resto non può fare altro che raccogliere il pallone in rete.

Sergi ROBERTO Voto 6: Unico sufficiente nella retroguardia ospite titolare. Ha il merito di farsi vedere in avanti con alcuni interessanti inserimenti offensivi.

Jules KOUNDE' Voto 5,5: Benzema non è al meglio e comunque lo mette in difficoltà. Fatica anche sulle incursioni di Valverde.

Eric GARCIA Voto 4,5: Ha colpe su due dei tre gol di oggi. Sempre insicuro e in grande difficoltà. Molto male.

Alejandro BALDE Voto 5,5: Fatica a contenere le (seppur poche) sfuriate di Carvajal che bada per lo più a difendere. (Dal 59’ Jordi ALBA Voto 6: Entra e riesce a dare un po' di ordine sulla sua corsia di competenza).

Frenkie DE JONG Voto 5,5: E' l'unico a centrocampo dentro per tutti i 90' ma corre troppo a vuoto e fatica a farsi vedere e a rendersi utile.

Gavi con el FC Barcelona en El Clásico Credit Foto Getty Images

Sergio BUSQUETS Voto 6: Prestazione senza particolari volti. Un primo tempo comunque positivo, ma un inizio ripresa decisamente a rilento, come se il serbatoio fosse già concluso. (Dal 59’ Pablo GAVI Voto 5: Dal suo ingresso costantemente sovrastato sulla mediana).

PEDRI Voto 5: Non riesce mai a trovare la giusta posizione in campo. Partita veramente complessa per lui.

RAPHINHA Voto 6,5: E' l'unico veramente positivo della prima ora di partita del Barcellona. Con qualche conclusione dalla distanza mette paura alla difesa dei padroni di casa. (Dal 59’ Ferran TORRES Voto 6: Non un fantastico finale di partita, però riesce a lasciare il segno).

Robert LEWANDOWSKI Voto 6: Lotta, combatte e si prende tante botte contro Militao per tutto il match. Di testa e in area le prova tutte contro un Real ben messo.

El Barcelona reclamó un posible penalti sobre Lewandowski Credit Foto Getty Images

Ousmane DEMBELE Voto 6: Un po' troppo fumoso nel primo tempo. Nella ripresa è l'unico insieme a Lewandowski a creare qualche brivido con alcuni lampi in velocità. (Dal 73' Ansu FATI Voto 7: Sicuramente il migliore dei blaugrana per come sveglia e carica i suoi. Dai suoi piedi parte l'azione del gol del 2-1 e sfiora il pareggio).

All. XAVI Voto 5: Primo strappo subìto in classifica con i blancos che guadagnano tre punti di vantaggio sull'armata blaugrana, oggi battuta su tutti i fronti. Lewandowski e Raphinha provano ad essere pericolosi, ma il Real copre al meglio il campo e si difende alla grande. Nel finale Fati sveglia i suoi ma è troppo tardi. E così si complica la Liga, dopo che si è complicata in settimana anche la Champions. Non una buona settimana per Xavi.

