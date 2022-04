il Real Madrid corona una marcia trionfale tra le mura del Bernabeu, Un titolo mai messo in discussione, dalle proporzioni monumentali e dalle dinamiche schiaccianti: schiacciando l’Espanyol 4-0 e blindando matematicamente il 35° titolo nazionale della sua storia. A scatenare il tripudio madridista è Rodrygo con una doppietta tra 34’ e 44’ del primo tempo: il brasiliano raccoglie prima un assist di Marcelo e poi una leggerezza di Yangel Herrera per trafiggere due volte Diego Lopez nell’angolino. Nel secondo tempo Asensio e Benzema calano il facile poker in contropiede.

Rodrygo a segno in Real Madrid-Espanyol Credit Foto Getty Images

Il successo sull’Espanyol e la parallela sconfitta del Barcellona contro il Rayo permettono ai madrileni di archiviare la pratica Liga con quattro giornate d’anticipo e di potersi concentrare sulla partita più attesa dell’anno: il ritorno della semifinale di Champions League contro il City; i blancos sono chiamati a rimontare un gol di svantaggio dopo la sconfitta dell’andata

Il tripudio madridista abbraccia soprattutto Carlo Ancelotti, che diventa il primo allenatore nella storia vincere un titolo nazionale in tutti i 5 maggiori campionati europei (Italia, Inghilterra, Germania, Francia e Spagna); al fianco di Re Carlo, anche il senatore Marcelo iscrive il suo nome nell’albo dei Grandi: si tratta del 24° titolo conquistato con la casacca dei blancos, il che lo rende il giocatore più titolato nella storia dei madrileni.

Carlo Ancelotti durante Real Madrid-Espanyol - Liga 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

REAL MADRID-ESPANYOL 4-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Vallejo, Casemiro (61’ Isco), Marcelo; Camavinga (75’ Gila Fuentes), Ceballos, Modric (61’ Kroos); Rodrygo (75’ Vinicius), Mariano (60’ Benzema), Asensio. All. Ancelotti.

ESPANYOL (5-3-2): Diego López; Aleix Vidal, Calero (83’ David Lopez), Sergi Gómez, Cabrera, Melendo (65’ Vilà); Vilhena (65’ Morlanes), Yangel (77’ Merida), Darder; Puado, De Tomás (65’ Wu Lei). All. Moreno.

Arbitro: José Luis Munuera Montero.

Gol: 34’, 44’ Rodrygo (R), 56’ Asensio (R), 81’ Benzema (R)

Assist: Marcelo (R), Camavinga (R), Vinicius (R)

Ammoniti: Mariano (R), Casemiro (R)

La cronaca in 10 momenti chiave

13’ - PALO DI MARIANO DIAZ! Mischia aerea in area dell'Espanyol, Casemiro fa sponda di testa per Mariano Diaz, che vince un contrasto aereo e stampa sul secondo palo.

34’ - GOL! RODRYGO FIRMA IL VANTAGGIO DEI BLANCOS! Azione che si risolve tutta nello stretto: Marcelo serve Rodrygo, che sguscia tra le maglie dell'Espanyol nel cuore dell'area e trafigge Diego Lopez nell'angolino.

44’ - GOL! DOPPIETTA DI RODRYGO, 2-0 REAL! Errore imperdonabile di Herrera, che si fa scippare palla sulla propria trequarti e consente a Rodrygo di spiazzare Diego Lopez a tu per tu.

45+2’ - MARCELO DI POTENZA! Marcelo continua a danzare sul perimetro dell'area, questa volta il suo tiro prende un giro di troppo e termina a lato.

48’ - RASOIATA DI RAUL DE TOMAS! Punizione da brividi dell'Espanyol! La conclusione dell'attaccante sfiora il palo di Courtois.

50’ - LA TRAVERSA SALVA MARIANO DIAZ! Deviazione di piede sciagurata per Mariano Diaz, che indirizza il pallone verso la propria porta. La sfera pizzica la parte superiore della traversa.

56’ – GOL! ASENSIO CALA IL TRIS! Asensio concretizza il contropiede perfetto: Camavinga recupera palla e lo lancia da solo davanti al portiere. Lo spagnolo realizza con freddezza.

72’ - ANNULLATO UN GOL A ISCO! Il VAR interviene e segnala una posizione di fuorigioco di Rodrygo, che oscura la visione a Diego Lopez appena davanti alla porta. Il Real aveva colpito ancora in contropiede...

80’ - COURTOIS SUBLIME! Il portiere dei blancos toglie la palla dall'angolino sul tiro affilato di Puado.

81’ - GOL! SUA MAESTA' BENZEMA INFILA IL POKER! Vinicius galoppa sul fondo e serve in mezzo per il tap-in comodo del francese!

Il Real ha vinto l'edizione 2021-2022 della Liga con quattro partite d'anticipo, si tratta del titolo "più veloce" dalla stagione 1989-89 (chiusa anch'essa con 4 giornate d'anticipo).

IL MIGLIORE

RODRYGO – La sua doppietta-lampo piomba sul prato del Bernabeu come una rivelazione; madridismo in estasi, i suoi guizzi traducono il sogno in realtà.

IL PEGGIORE

Yangel HERRERA – svogliato, pallido, morbido. Licenze del genere non si possono prendere contro il centrocampo del Real. Il secondo gol di Rodrygo scaturisce da una sua ingenuità.

