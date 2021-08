Il Real Madrid ha deciso di fare causa a Cvc Capital Partners e alla Liga spagnola per l’accordo con il fondo d’investimento, in base al quale Cvc andrebbe a versare la somma di 2,7 miliardi di euro ai club della massima serie spagnola in cambio del 10% dei ricavi e del 10% nella maggior parte dei suoi affari. Lo si apprende da una nota ufficiale del club. I Merengues considerano l'intesa come un’appropriazione indebita di ricavi generati dal club. Ecco la posizione ufficiale del Real:

Il comunicato del Real

"Il Consiglio di amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi alle 11:00, ha deciso all’unanimità di avviare azioni legali sia civili che penali contro il presidente della Liga, Javier Tebas Medrano, contro Javier de Jaime Guijarro responsabile del fondo Cvc e nei confronti del fondo Cvc Capital Partners. Parimenti, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di intraprendere azioni legali di qualsiasi genere ritenute opportune per annullare gli eventuali accordi adottati dall’Assemblea de LaLiga, che si terrà il 12 agosto 2021, in merito all’accordo tra LaLiga e il fondo Cvc"

La risposta della Liga

"Il metodo minaccioso che FP (Florentino Perez, ndr) utilizza da anni in privato viene ora portato in pubblico. Club e istituzioni sopportano da anni le sue minacce. Dal 2015 contro le vendite centralizzate, le continue impugnazioni di accordi, la Superlega…Il Real Madrid merita di più"

