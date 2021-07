Brutte notizie per Carlo Ancelotti che dovrà rinunciare per un po' a Karim Benzema. L'attaccante francese del Real Madrid, protagonista con la sua Francia di un buon Europeo, infatti è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è il club, in una breve nota apparsa sul sito web ufficiale della società: "Il Real Madrid CF comunica che il nostro giocatore Karim Benzema è risultato positivo al test per il COVID-19".

Una perdita importante per Ancelotti che perde così il miglior realizzatore della squadra nella scorsa stagione. Benzema è arrivato al Real Madrid nell'estate del 2009 e da allora con i Blancos ha messo assieme ben 559 presenze, 279 gol e 144 assist. Una delle migliori stagioni dal punto di vista realizzativo è stata sicuramente quella appena conclusa dove il francese ha realizzato 29 gol e 9 assist in 46 presenze.

