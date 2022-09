Momenti di grande apprensione nei minuti finali di Cadice-Barcellona, match valido per la quinta giornata di Liga. Sul punteggio di 2-0 a favore della squadra allenata da Xavi, a pochi minuti dal 90', un tifoso della formazione di casa si è sentito male in tribuna. La partita è stata sospesa per diversi minuti durante i quali lo staff di soccorritori ha prestato soccorso allo sfortunato spettatore. Provvidenziale l'intervento del portiere del Cadice, Jeremias Ledesma, che ha raccolto un defibrillatore dalla panchina e lo ha letteralmente lanciato in tribuna. Dopo i primi soccorsi, il tifoso colpito da malore è stato trasportato vivo in ospedale. La partita è ripresa dopo uno stop durato circa 50 minuti.

