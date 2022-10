Errori arbitrali? Mi sono lamentato molto il giorno di Inter-Barcellona e non è servito a nulla. Alla fine è il lavoro degli arbitri e dobbiamo pensare che siano onesti. Penso sempre che alla fine della stagione più o meno gli errori siano uguali per tutti, vediamo se la situazione si riequilibra". In conferenza stampa alla vigilia della sfida del Camp Nou contro il Villarreal, valida per il turno infrasettimanale di Liga, Xavi torna a parlare degli ultimi episodi arbitrali che, a suo giudizio, avrebbero penalizzato il Barcellona ". In conferenza stampa alla vigilia della sfida del Camp Nou contro il Villarreal, valida per il turno infrasettimanale di Liga, Xavi torna a parlare degli ultimi episodi arbitrali che, a suo giudizio, avrebbero penalizzato il Barcellona sia in Champions League che in Liga nel Clasico perso 3-1 contro il Real Madrid

Ad

Sul momento del Barça

Liga Ko nel Clasico, Laporta irrompe nello spogliatoio dell'arbitro 16/10/2022 ALLE 19:54

"Sia al Bernabeu che contro l'Inter abbiamo giocato come volevamo, con le nostre idee. Vogliamo essere protagonisti e giocare più vicino all'area avversaria con una difesa alta. A volte ci riusciamo, altre volte no. Insistendo si può continuare per riuscirci. Abbiamo le idee chiare e i giocatori si sentono a loro agio".

Inzaghi: "In Spagna si ricorderanno di noi, ora l'ultimo passo"

Liga Real Madrid-Barcellona 3-1, pagelle: Valverde ancora MVP 16/10/2022 ALLE 17:21