Real Sociedad e Barcellona. I blaugrana stanno soffrendo alla Reale Arena. Poche idee, poco brio. Troppo macchinosi ed eccessivamente lenti. Servono forze fresche e così Xavi fa alzare dalla panchina Ansu Fati e lo spedisce in campo al posto di Ferran Torres cambiando il lato di Dembelé, da destra a sinistra. È la mossa che decide la partita. L'ingresso in campo del numero 10 blaugrana è di quelli che lasciano il segno perché appena un minuto dopo, al primo pallone toccato, Ansu Fati serve di tacco Dembelé che entra in area e segna il gol del 2-1. Da lì in poi è tutto in discesa per il Barca che gira a meraviglia in attacco e archivia la pratica Real Sociedad dimenticando alla svelta lo scialbo Come un cambio può ribaltare una partita. Minuto 64 della sfida tra. I blaugrana stanno soffrendo alla Reale Arena. Poche idee, poco brio. Troppo macchinosi ed eccessivamente lenti. Servono forze fresche e cosìfa alzare dalla panchinae lo spedisce in campo al posto dicambiando il lato di, da destra a sinistra. È. L'ingresso in campo del numero 10 blaugrana è di quelli che lasciano il segno perché appena un minuto dopo, al primo pallone toccato, Ansu Fati serve di tacco Dembelé che entra in area e segna il gol del 2-1. Da lì in poi è tutto in discesa per il Barca che gira a meraviglia in attacco e archivia la pratica Real Sociedad dimenticando alla svelta lo scialbo 0-0 di una settimana fa contro il Rayo Valecano

Ad

È servito l'ingresso in campo di Ansu Fati e tutto il suo estro per sbrogliare una matassa che si stava facendo complicata per la squadra di Xavi. Colpita a freddo con il gol di Lewandowski dopo appena 40", la Real Sociedad ha trovato l'immediato pareggio con Isak dopo appena 6 minuti di gioco e da lì in poi ha reso molto complicata la vita al Barcellona. Illuminata dalla regia di un eterno David Silva, la squadra basca ha imposto il proprio gioco nel primo tempo e solo un miracolo di Ter Stegen proprio su tiro dell'ex Manchester City ha permesso al Barca di andare all'intervallo con il risultato in parità. La musica però è decisamente cambiata con l'entrata di Ansu Fati. Prima il tacco per liberare al tiro Dembelé in occasione del 2-1 e poi un altro assist, stavolta per Lewandowski, freddo e cinico nel segnare la sua prima doppietta in maglia blaugrana e festeggiare a dovere il suo trentaquattresimo compleanno. La ciliegina sulla torta la mette di nuovo lui, Ansu Fati. Lewa resistuisce il favore con l'assist per il numero 10 che, dopo aver fatto segnare i compagni, si prende la soddisfazione di siglare il gol che chiude i conti.

Liga Lewandowski derubato: sottratto orologio da 75mila euro 18/08/2022 ALLE 20:53

IL TABELLINO

REAL SOCIEDAD - BARCELLONA 1-4

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Elustondo (78' Gorosabel), Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino (78' Karrikaburu); Silva (69' Turrientes); Isak (69' Navarro), Kubo (69' Cho). All. Alguacil

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Garcia, Balde (64' Raphinha); de Jong (85' Sergi Roberto), Pedri, Gavi (85' Gavi); Dembelé (72' Alba), Torres (64' Ansu Fati), Lewandowski. All. Xavi

GOL: 1' Lewandowski (B), 6' Isak (R), 65' Dembelé (B); 68' Lewandowski (B), 79' Ansu Fati (B)

AMMONITI: 21' Elustondo (R), 41' Le Normand (R); 51' Araujo (B)

ARBITRO: J. Munuera Montero

IL MOMENTO SOCIAL

LA CRONACA DEL MATCH IN 8 MOMENTI CHIAVE

1’ BARCA SUBITO IN GOL CON LEWANDOWSKI! Impiega 40 secondi il Barcellona per passare in vantaggio. Galoppata di Balde che si fa tutto il campo sulla sinistra. Tiro sbilenco che diventa un assist perfetto per Lwandowski al suo primo centro nella Liga!

6’ PAREGGIO DELLA REAL SOCIEDAD! De Jong perde palla a centrocampo. Isak viene lanciato in area da David Silva. Lo svedese calcia e trova la deviazione di Garcia intervenuto in scivolata che sorprende Ter Stegen. Fortunata la Real Sociedad ma è un avvio spettacolare di partita a San Sebastian!

27’ CHE OCCASIONE PER LA REAL SOCIEDAD! Isak fa passare il pallone in mezzo a quattro maglie del Barca e apre sulla sinistra per Merino che calcia di prima intenzione. Pronta risposta di Ter Stegen che respinge. Kubo sulla ribattuta calcia al lato.

44’ MIRACOLO DI TER STEGEN! Paratona dell'estremo difensore del Barca che salva il risultato sul tiro di piatto di David Silva da distanza ravvicinata. Il portiere tedesco si supera ma la Real Sociedad continua a spingere soprattutto sulla fascia destra con Elustondo e Kubo. Il Barcellona deve ringraziare Ter Stegen se può andare negli spogliatoi con il risultato ancora in parità.

53' GOL ANNULLATO ALLA REAL SOCIEDAD! Punizione di Mendez dalla destra. Il pallone rimbalza in area davanti a Ter Stegen ed entra in rete ma l'arbitro ferma tutto. Fuorigioco di Le Normand al momento della battuta della punizione.

65’ DEMBELEEEEE! Grandissimo gol del Barcellona. Tacco smarcante di Ansu Fati per liberare Dembelé sulla sinistra. Il numero 7 entra in area e scocca un diagonale di sinistro che trafigge Remiro. 2-1 Barca!

68’ ANCORA LEWA! Appena due giri di lancette e il Barcellona segna di nuovo! Doppietta di Lewandowski ma ancora una volta è Ansu Fati che serve il pallone sui piedi del tedesco che a tu per tu con Remiro non sbaglia! Uno-due micidiale del Barca che stende la Real Sociedad adesso sfiduciata.

79’ POKER DEL BARCELLONA! Dopo due assist, Ansu Fati trova il gol. Raphinha sulla destra serve Lewandowski al limite dell'area. Il tedesco tocca dentro per Ansu Fati che trafigge Remiro per la quarta volta nella partita. Che ingresso in campo per Ansu Fati!

Xavi: “Ritorno di Messi al Barça? Ora è impossibile, ma in futuro…”

Liga Il Barça crea tanto ma non segna: solo 0-0 contro il Rayo Vallecano 13/08/2022 ALLE 18:56