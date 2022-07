Barcellona sta completando il tour negli Stati Uniti. Il club blaugrana è giunto infatti all’ultima tappa a New York dopo aver disputato le amichevoli di lusso Christensen e Kessié) e acquisti a cifre importanti (Raphinha, Lewandowski e Koundé). Il nuovo sogno potrebbe avere il nome di Leo Messi, anche se non per questa stagione come aveva già spiegato il tecnico Xavi. L’argentino è in scadenza nel 2023 con il PSG, e il presidente Joan Laporta ha ammesso che farà un tentativo per riaverlo: “La tappa di Leo non è finita come tutti volevamo. È finita a causa dei nostri problemi economici. Abbiamo un debito morale nei suoi confronti. Vorremmo che la fine della sua carriera fosse con la maglia del Barça e fosse applaudito in tutti i campi”. Il presidente ha poi aggiunto: “Questa è un’aspirazione. Non c’è niente da dire. Mi sento corresponsabile di questo finale. Penso che sia una fine provvisoria, penso che renderemo realtà questa aspirazione”. Ilsta completando il tour negli Stati Uniti. Il club blaugrana è giunto infatti all’ultima tappa a New York dopo aver disputato le amichevoli di lusso contro il Real Madrid (vinta 1-0 con gol di Raphinha) e contro la Juventus (terminata in pareggio 2-2 con la doppietta di Dembelé). La società catalana ha vissuto un’estate bollente tra critiche altrui per l’assenza di denaro e l’arrivo di numerosi rinforzi: parametri zero () e acquisti a cifre importanti (). Il nuovo sogno potrebbe avere il nome di, anche se non per questa stagione come aveva già spiegato il tecnico Xavi. L’argentino è in scadenza nel 2023 con il PSG, e il presidenteha ammesso che farà un tentativo per riaverlo: “Il presidente ha poi aggiunto”.

Il patron è tornato successivamente sulle critiche ricevute dal Bayern, che ritiene che il Barcellona non abbia i soldi per pagare i giocatori: “I nostri beni hanno un valore; i beni degli altri ne hanno un altro. Le parole di Nagelsmann? Quello che chiedo è che al Bayern guardino il loro conto corrente: hanno ricevuto soldi importanti per il trasferimento di Lewandowski. Chiedo agli altri di non immischiarsi in quello che facciamo noi e di preoccuparsi delle cose loro. Io rispetto tutti e non interferisco nell’economia degli altri”.

Chi accusa, non conosce la situazione, questa sembra la versione di Laporta: “Do al Bayern il beneficio del dubbio. Forse pensavano che non potessimo comprare Lewandowski ma non avevano misurato bene la forza del Barça. È solo ignoranza, mancanza di informazioni sul nostro club. Abbiamo già voltato pagina. Il Barça ha più di 120 anni di storia e ha beni di grande valore”. E sull’acquisto di Koundé ha precisato: “Il Siviglia voleva venderlo ad un club che gli faceva un’offerta migliore ma il giocatore voleva il Barça e ha accettato di adeguare lo stipendio alla nostra struttura salariale. Se questo crea preoccupazione nei nostri concorrenti, significa che lo stiamo facendo bene”.

Infine, sui diritti tv: “È vero che avrei voluto non vendere la percentuale dei diritti televisivi, ma la situazione era complicata e richiedeva coraggio e decisioni, perché il calcio non aspetta e i nostri tifosi meritano che un club come il Barça sia competitivo”.

