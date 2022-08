Blancos di Carlo Ancelotti espugnano 4-1 l’Estadio Balaídos, infliggendo forse una punizione oltremodo pesante, almeno nel punteggio, per un Celta Vigo sempre propositivo e mai arrendevole. Il Real dimostra di possedere già quel cinismo tipico di un club così prestigioso, nonostante un centrocampo quasi nuovo, in cui Luka Modric è come sempre faro illuminante, e giovane. Aurélien Tchouaméni sostituisce alla grande Casemiro, giocando una partita perfetta in interdizione – da rivedere il modo in cui avvia il gol del 4-1, siglato da Federico Valverde – e risultando uno dei migliori in campo. La prima del Real Madrid senza Casemiro è una goleada. Idiespugnanol’Estadio Balaídos, infliggendo forse una punizione oltremodo pesante, almeno nel punteggio, per une mai arrendevole. Il Real dimostra di possedere già quel cinismo tipico di un club così prestigioso, nonostante un centrocampo quasi nuovo, in cuiè come sempre, e giovane.sostituisce alla grande Casemiro, giocando unain interdizione – da rivedere il modo in cui avvia il, siglato da– e risultando uno dei migliori in campo.

Al botta e riposta iniziale, su calcio di rigore, tra Karim Benzema e Iago Aspas, segue la perla di Modric per il provvisorio 2-1 degli ospiti. Il centrocampista croato riceve palla da David Alaba, s’invola verso la porta di Agustín Marchesín e lascia partire un sinistro a giro che si spegne all’incrocio dei pali, col portiere del Celta Vigo che può soltanto ammirare l’eurogol. Di Vinicius la rete del 3-1: altra grande partita anche del numero 20 dei Blancos, sempre pericoloso con accelerazioni incredibili e giochi di prestigio. Bene la difesa, specie con un Alaba sempre perfetto nelle chiusure.

Il tabellino

CELTA VIGO – REAL MADRID 1-4

CELTA VIGO (4-1-3-2): Marchesin; Galan, Nunez, Aidoo, Mallo; Tapia (87' de la Torre); Rodriguez (79’ Veiga), Beltran, Cervi; Aspas, Paciencia (69’ Perez). All. Coudet.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (69’ Rudiger), Militao, Alaba (77’ Vazquez), Mendy; Modric (77’ Ceballos), Tchouaméni, Camavinga (82’ Asensio); Valverde, Benzema, Vinicius (83’ Hazard). All. Ancelotti.

GOL: 14’ rig. Benzema (R), 23’ rig. Aspas (C), 42’ Modric (R), 56’ Vinicius (R), 66’ Valverde (R).

AMMONITI: 13’ Tapia (C), 65’ Carvajal (R), 68’ Alaba (R), 86’ Mallo (C).

ALTRE NOTE: 87’ rig. sbagliato da Hazard.

ARBITRO: Jesús Gil Manzano.

La cronaca del match in 8 momenti chiave

14’ BENZEMA DAL DISCHETTO!! La sblocca subito Karim “The Dream”. Tocco di mano in area di Tapia sul tentativo di tap-in di Alaba e il direttore di gara, dopo consulto col VAR, non ha dubbi. Il centravanti francese spiazza Marchesin dal dischetto con una conclusione precisa e firma l’1-0 dei Blancos.

23’ IAGO ASPAS FA 1-1!! Lancio lungo a cercare Paciencia, il quale anticipa di testa Militao. L’incornata del giocatore del Celta Vigo finisce sul braccio sinistro (largo) del difensore ospite e per l’arbitro è rigore anche questo. Courtois indovina l’angolo, ma il penalty di Iago è imprendibile anche per il fenomeno belga.

32’ CERVI VICINO AL 2-1!! Incomprensione tra Valverde e Modric in fase di ripartenza e palla che arriva al numero 11 di casa. Col sinistro, Cervi non ci pensa due volte. Bolide che spaventa il Real ma non trova, seppur di pochissimo, la porta.

42’ UNA GEMMA DI MODRIC!! Traccia in corsa perfetta del croato: palla al piede arriva al limite e lascia partire un sinistro a giro meraviglioso. Marchesin rimane immobile, perché non può far altro se non ammirare una gemma simile.

53’ PACIENCIA SFIORA IL PARI!! Rimessa sbagliata dal Real Madrid, con la sfera che arriva al numero 9. Destro improvviso del portoghese e tiro che si spegne a pochi centimetri dal palo alla destra di Courtois.

56’ 3-1 DI VINICIUS!! Sull’ennesima ripartenza del Real, Modric lancia in contropiede il numero 20. Velocità supersonica, dribbling sull'uscita di Marchesin al limite dell’area e poi appoggio di sinistro a porta vuota. Anche stavolta, perla di Modric nell’assist.

66’ POKER A FIRMA VALVERDE!! Tchouaméni recupera palla al limite della sua area e lancia un contropiede incredibile. Rifinitura di Vinicius per Benzema, ma il francese perde il passo al limite. Poco male però, perché arriva Valverde e incrocia col destro sotto le gambe di un avversario.

87’ MARCHESIN PARA UN RIGORE!! Il penalty di Hazard è tutt’altro che irresistibile, ma il portiere del Celta Vigo intuisce e respinge. Poi lo stesso Marchesin è strepitoso sul tentativo di tap-in di Benzema, negando due volte la gioia del gol al Real.

Il migliore

Tra Camavinga, Modric, Tchouaméni e Vinicius è quasi impossibile sceglierne uno. Propendiamo per Luka Modric soltanto perché, anche stasera, ricama calcio e segna il gol che spezza gli equilibri nel momento in cui il Celta Vigo sembra poter dominare il gioco.

Il peggiore

Óscar Rodríguez. Non si accende praticamente mai e sbaglia qualche passaggio importante nel momento in cui i padroni di casa potrebbero concretizzare qualche azione pericolosa. Da ritrovare.

