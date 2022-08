Karim Benzema. “The Dream” è letteralmente provvidenziale nel 3-1 con cui il Real Madrid supera l’Espanyol al Cornellà-El Prat di Barcellona, issandosi così in vetta alla classifica con 9 punti, al pari del Betis, e rispondendo al doppietta, compreso il 2-1 provvisorio a 3’ dal 90’, e arriva a quota 327 gol con la maglia del Real Madrid, sempre più 2° all-time nella classifica dei marcatori Blancos dietro a Cristiano Ronaldo (450 reti). Ci pensa sempre lui. Ci pensa sempre. “” è letteralmente provvidenziale nelcon cui ilal Cornellà-El Prat di Barcellona, issandosi così in vetta alla classifica con, al pari del Betis, e rispondendo al 4-0 con cui il Barcellona aveva superato il Valladolid nel pomeriggio. Il centravanti francese firma una, compreso il 2-1 provvisorio a 3’ dal 90’, e arriva a quotacon la maglia del Real Madrid, sempre più 2° all-time nella classifica dei marcatoridietro a(450 reti).

La squadra di Carlo Ancelotti domina i primi 30’ e passa in vantaggio col solito Vinicius, su rifinitura elegante di Aurélien Tchouaméni, ma a fine 1° tempo subisce la reazione e il pari dell’Espanyol. La rete di Joselu (43’) è un po’ fortunosa, ma conferma le qualità del numero 9 spagnolo oltre a certificare il grande carattere dei padroni di casa. La sfida si decide così nella ripresa o, meglio, negli ultimi 15’, di cui dodici di interminabile recupero. All'88' Benzema firma il 2-1 da rapace d’area, con un grande taglio e piattone destro al volo su cross perfetto di Rodrygo; poi Benjamin Lecomte si fa cacciare al 96’ per fallo giudicato da ultimo uomo su Dani Ceballos e in porta ci finisce il povero capitan Leandro Cabrera, perché l’Espanyol ha esaurito le finestre per i cambi. Dal limite, Benzema è scaltro con la punizione nell’angolino sinistro che chiude definitivamente i conti.

Il tabellino

ESPANYOL – REAL MADRID 1-3 (1-1)

ESPANYOL (4-2-3-1): Lecomte; Gil, Calero, Cabrera, Olivan; Exposito (89’ Gomez Alcon), de Souza Costa (68’ Bare); Sanchez, Darder, Puado (78’ Ribaudo); Joselu. All. Martinez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez (85’ Carvajal), Militao, Rudiger, Alaba; Modric (58’ Camavinga), Tchouameni, Kroos (80’ Ceballos); Valverde (58’ Rodrygo); Benzema, Vinicius. All. Ancelotti.

GOL: 12’ Vinicius (R). 43’ Joselu (E), 88’ e 90+10’ Benzema (R).

ASSIST: 12’ Tchouaméni (R), 88' Rodrygo (R).

AMMONITI: nessuno.

ESPULSI: 90+6’ Lecomte (E).

ARBITRO: Mario Melero López.

NOTE: 12’ di recupero nel 2° tempo.

La cronaca del match in 8 momenti chiave

12’ SUBITO VINICIUS!! Tchouaméni chiede e ottiene il triangolo con un compagno, poi d’esterno serve deliziosamente la profondità di Vinicius. Il numero 20 entra in area e, con un tocco morbido di destro, supera Lecomte in uscita firmando il vantaggio dei Blancos.

32’ ANCORA VINICIUS!! Cross dalla destra di un propositivo Vazquez, con Alaba che si inserisce a centro area ma non impatta di testa. La sfera arriva al numero 20 del Real, che stoppa di destro e poi prova il tocco morbido da distanza ravvicinata, ma la palla sorvola la traversa.

43’ PAREGGIA JOSELU!! Il numero 9 dell’Espanyol viene servito in profondità, tiene alle sue spalle Militao e prova subito la conclusione col destro appena entrato in area. La palla viene respinta da Courtois con l’aiuto del palo, ma carambola su Militao e si trasforma in un assist involontario: stavolta il destro di Joselu è imparabile.

Vinicius jr. durante Espanyol-Real Madrid, terza giornata de LaLiga 2022-23 Credit Foto Getty Images

59' MIRACOLO DI COURTOIS!! Il portiere belga è strepitoso e salva il risultato. Angolo dalla sinistra per l'Espanyol, palla che carambola su diversi giocatori e resta nell'area piccola. Ci si avventa Joselu, ma il suo colpo a botta sicura viene respinto d'istinto da un intervento incredibile di Courtois.

63' PARATONA DI LECOMTE!! Camavinga, appena entrato, apre il contropiede del Real e rifinisce l'assist per Benzema. Il francese stoppa col destro al limite e prova il tiro a giro, ma l'estremo difensore dell'Espanyol si supera, deviando in calcio d'angolo.

88' ECCOLO THE DREAM, 2-1 REAL!! Quando meno te lo aspetti, colpisce sempre Benzema. Cross dalla destra di Rodrygo, il francese sbuca alle spalle di Olivan e, col piattone destro al volo, supera Lecomte. Crolla il castello dell'Espanyol, che aveva resistito molto bene fin qui.

90+6' ROSSO A LECOMTE!! Il portiere dell'Espanyol atterra Ceballos dopo essersi fatto rubare palla su un'uscita avventata. Il direttore di gara annulla il conseguente gol di Rodrygo, ma viene richiamato dal VAR. Dopo lungo consulto, cartellino rosso per fallo da ultimo uomo del portiere. In porta ci va capitan Cabrera, perché i padroni di casa hanno esaurito le finestre per i cambi.

90+10' DOPPIETTA BENZEMA!! Sulla punizione dal limite, generata dall'espulsione di Lecomte, il francese gioca d'astuzia. Tiro preciso nell'angolino destro per battere l'inesperienza di Cabrera e siglare il 3-1 definitivo. Intramontabile "The Dream", intramontabile.

