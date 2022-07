"metodo Pintus" è uno dei segreti della stagione di successi del Real Madrid, capace di arricchire la bacheca con il il preparatore fisico italiano Antonio Pintus, è già tornato a far parlare di sé quando il club madrileno ha mostrato sui social il nuovo, rivoluzionario metodo di allenamento con cui la squadra si sta preparando per la stagione in arrivo. Ilè uno dei segreti della stagione di successi del, capace di arricchire la bacheca con il 14° trionfo in Champions League , il 35° in Liga e il 12° in Supercoppa di Spagna. L'artefice,, è già tornato a far parlare di sé quando il club madrileno ha mostrato sui social il nuovo, rivoluzionario metodo di allenamento con cui la squadra si sta preparando per la stagione in arrivo.

I giocatori del Real Madrid stanno lavorando con una speciale maschera che simula gli allenamenti ad alta quota, riducendo l'afflusso di ossigeno ai polomoni. L'ipossia che si va a creare in maniera artificiale provoca una risposta a livello muscolare e cardio-respiratoria che sembrerebbe avere grande efficacia sulla tenuta fisica dei calciatori. Pintus utilizza questo metodo di allenamento ad alta intensità in serie di due-tre cicli per stagione, così da mantenere la condizione fisica generale sempre alta.

Ad

Calciomercato Jovic-Fiorentina, ufficiale: un affare Real con una formula innovativa 08/07/2022 A 19:37

Barcellona, a Las Vegas. Mercoledì 27, alla Oracle Arena di San Francisco, il Real sfiderà la formazione messicana del Club América, mentre sabato 30 chiuderà la tournée americana al Rose Bowl Stadium di Los Angeles affrontando la Juventus. Il 10 agosto ci sarà in palio il primo titolo della stagione: il Real giocherà contro l'Eintracht Francoforte allo Stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia, per la Supercoppa Europea. Le prime valutazioni potranno essere fatte molto presto. Il Real Madrid comincerà la nuova annata il 12 agosto, ma è ormai pronto per partire per gli States per una tournée estiva con tre amichevoli in programma . Domenica 24 luglio sarà il giorno del Clasico contro il, a Las Vegas. Mercoledì 27, alla Oracle Arena di San Francisco, il Real sfiderà la formazione messicana del, mentre sabato 30 chiuderà la tournée americana al Rose Bowl Stadium di Los Angeles affrontando la. Il 10 agosto ci sarà in palio il primo titolo della stagione: il Real giocherà controallo Stadio Olimpico di Helsinki, in Finlandia, per

Real Madrid campione d'Europa: tifosi scatenati per la sfilata dei calciatori

Calcio Juve, confermata la tournée estiva negli USA con Barça e Real 10/06/2022 A 18:02