Il Barcellona rischia seriamente di cominciare La Liga ormai alle porte senza poter schierare i nuovi acquisti dell'attuale sessione di calciomercato. Un calciomercato incomprensibilmente ricco nonostante gli enormi problemi finanziari del club, e che continua a gettare ombre sulla sua gestione. I giocatori sotto la lente di ingrandimento sono noti a tutti: Robert Lewandowski, Jules Koundé, Franck Kessié, Andreas Christensen e Raphinha. Tutti loro sono stati bloccati dalla Liga, che non ha ancora registrato i cinque contratti perché i catalani non avrebbero soddisfatto "i requisiti economici per effettuare nuove operazioni".

Barcellona: La Liga non registra i contratti di Lewandowski & Co.

Il presidente dei blaugrana Johan Laporta, tuttavia, non sembra particolarmente preoccupato e rilancia: "Crediamo di essere in regola. Abbiamo fatto bene i conti e inviato le nuove documentazioni. Ora attendiamo una risposta". Secondo il quotidiano catalano "Sport" servirà ridurre necessariamente il monte ingaggi (con Frenkie de Jong e Memphis Depay a un passo dall'addio), oltre a cedere un ulteriore 24,5% dei Barça Studios, l'azienda che si occupa dei contenuti multimediali della società, dopo averne già venduto il 25% a Socios.com in un affare pari a 100 milioni di euro. Nelle scorse settimane, poi, il club aveva ceduto il 15% dei propri diritti tv per i prossimi 25 anni, ricavandone 315 milioni.

I blaugrana non si fermano: vicino anche Marcos Alonso

In questo scenario, arrivano voci sempre più paradossali in ottica mercato. Il Barcellona sarebbe infatti a un passo dall'accordo con Marcos Alonso. I blaugrana acquisterebbero dal Chelsea l'ex Fiorentina (se de Jong dovesse finire ai Blues) per una cifra intorno ai 10 milioni di euro...

