Gerard Piqué, prova a venire in aiuto della società: secondo il quotidiano spagnolo "As", il difensore del Barcellona si è offerto di giocare gratuitamente per tutta la stagione. Tuttavia, la dirigenza si sarebbe opposta per il momento: accetterebbe sì una riduzione significativa dello stipendio, ma non così drastica. In ogni caso, è molto probabile che il giocatore debba nuovamente stracciare il proprio contratto e firmarne uno nuovo al ribasso. La situazione finanziaria del Barcellona è allo sbando e, nonostante il campionato sia ormai alle porte, rischia di non poter schierare i nuovi acquisti all'esordio contro il Rayo Vallecano (e per le successive partite fin quando non si trova una quadra), dato che la Liga non ha approvato i contratti di coloro che sono arrivati tra i blaugrana nel mercato estivo. Nel mentre, oltre a ciò è saltata fuori la vicenda riguardante Frankie De Jong , secondo cui il contratto che lo lega attualmente al club catalano sarebbe illegale. Ecco che allora uno dei simboli della squadra,, prova a venire in aiuto della società: secondo il quotidiano spagnolo "As",. Tuttavia, la dirigenza si sarebbe opposta per il momento: accetterebbe sì una riduzione significativa dello stipendio, ma non così drastica. In ogni caso, è molto probabile che il giocatore debba nuovamente stracciare il proprio contratto e firmarne uno nuovo al ribasso.

Il precedente dell'anno scorso

Non è la prima volta infatti che Piqué si trova a far fronte ad una scelta del genere: già l'anno scorso, sempre in questo periodo, di comune accordo con gli altri senatori della squadra, aveva deciso di abbassare lo stipendio per permettere di registrare in rosa i neoacquisti di quel tempo Memphis Depay ed Eric Garcia. Questa volta il taglio totale del proprio ingaggio potrebbe consentire il semaforo verde ai vari Lewandowski, Kessié, Koundé, Raphina e Christensen, tanto per citarne alcuni. Alla sua quindicesima stagione consecutiva in maglia blaugrana, il difensore catalano è finito lontano nelle gerarchie del mister Xavi, e forse anche per questo motivo non avrebbe problemi ad accettare di non farsi pagare. Con questa proposta, Piqué ha provato a lanciare un segnale forte agli altri pilastri della squadra, chiedendo loro un ulteriore sacrificio.

