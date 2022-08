Dopo la fine della partnership tra la Liga e Banco Santander, il campionato spagnolo è pronto a cambiare nome. Come riportato da Marca, infatti, la lega è pronta ad annunciare l’accordo con EA Sports, storico brand di videogiochi che così dal 2023/24 darà il nome al campionato. La stagione 2022/23 sarà quindi l’ultima in cui il nome ufficiale sarà La Liga Santander, con la fine della partnership durata sette anni dal valore di circa 17 milioni di euro.

EA Sports darà il nome alla Liga per cinque stagioni in un accordo da quasi 30 milioni di euro annui, che si aggiungeranno ai 30 milioni dell’attuale partnership in vigore tra la lega spagnola e la casa produttrice di videogiochi, in particolare FIFA che dalla prossima edizione si chiamerà EA Sports FC (dopo la fine della partnership con la Fifa). L’accordo tra La Liga ed EA Sports si baserà sostanzialmente su cinque pilastri: tecnologia, digitale, contenuti, sport di base e branding. Oltre al cambio di nome nelle competizioni della Liga, l’accordo prevede anche una variazione in tutti gli elementi visivi, come loghi, grafica e font.

