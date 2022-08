La nuova avventura diin Spagna non è partita sotto i migliori auspici. 0-0 contro il Rayo Vallecano alla prima giornata per ilche deve già inseguire in classifica , ma l'attaccante polacco è stato inoltre derubato all'arrivo alla Ciutat Deportiva mentre si apprestava ad entrare nel centro per gli allenamenti. Secondo la ricostruzione del quotidiano, infatti, dei malviventi sono riusciti ad aprire la portiera del lato passeggero dell'auto di Lewandowski e gli hanno sfilato dal polso il suo orologio. Orologio dal valore di 75 mila euro.