Dopo quattro stagioni al Milan, Samu Castillejo è tornato in Spagna ed è sbarcato al Valencia per trovare il suo posto al sole. Ma in questi primi scampoli di stagione, il 27enne di Malaga non è ancora riuscito a lasciare il segno e sabato è stato protagonista in negativo nella prima sconfitta della squadra di Gattuso in questa Liga (1-0 sul campo dell'Athletic). L'ex rossonero ha avuto un'occasione ghiotta per andare a segno quando, servito da Maxi Gomez, ha dovuto calciare un sorta di rigore in movimento. Il risultato, però, è stato disastroso, con il pallone finito direttamente in curva.

Ad

Liga Ansu Fati entra e cambia la partita: 4-1 Barca alla Real Sociedad IERI ALLE 19:54

"Pioli is on fire": la festa-scudetto del Milan in 180"

Liga Modric e Vinicius incantano: 4-1 Real sul Celta Vigo 20/08/2022 ALLE 19:55