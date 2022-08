Calcio

Liga, Robert Lewandowski fa già impazzire il pubblico del Barcellona: che numeri!

CALCIOMERCATO - Presentazione in grande stile per Robert Lewandowski, che parla per la prima volta ai suoi nuovi tifosi del Barcellona: "Sono molto orgoglioso di essere qui, so che sarete sempre qui a supportarci: noi vi regaleremo gol e vittorie".

00:02:45, un' ora fa