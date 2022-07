Xavi sarà molto contento di iniziare ad allenare i suoi ragazzi per affinare i meccanismi che già nella scorsa stagione, in alcune partite, hanno funzionato molto bene. Peccato però che l’allenatore non possa raggiungere la squadra in tournée, almeno per ora. Per questo il Barcellona ha dovuto giocare la prima amichevole del tour senza di lui in panchina. I blaugrana non hanno avuto problemi però contro l'Inter Miami, 6-0 il finale, a segno anche Raphinha. Il Barcellona si è imposto con prepotenza sul mercato sebbene rimangano molti dubbi sulla stabilità finanziaria del club . Dopo l’arrivo a parametro zero di Franck Kessié e Andreas Christensen, a distanza di pochi giorni sono stati ufficializzati due colpi assai più onerosi. I blaugrana hanno infatti preso Raphinha dal Leeds per 58 milioni più 9 di bonus e Robert Lewandowski dal Bayern Monaco per 45 milioni più 5 di bonus. I catalani hanno versato una cifra molto importante per l'attaccante polacco se si guarda alla sua età (34 anni ad agosto) ma è una spesa giustificata dal rendimento di quest’ultimo nelle stagioni in Germania, dove ha mantenuto costante una media di più di 40 gol all’anno. La rosa ora è al completo, a meno che non parta qualcuno (De Jong?). Dunque,sarà molto contento di iniziare ad allenare i suoi ragazzi per affinare i meccanismi che già nella scorsa stagione, in alcune partite, hanno funzionato molto bene.Per questo il Barcellona ha dovuto giocare la prima amichevole del tour senza di lui in panchina. I blaugrana non hanno avuto problemi però contro l'Inter Miami, 6-0 il finale, a segno anche Raphinha.

Xavi non è riuscito a prendere l’aereo per gli Stati Uniti, direzione Miami. Le autorità americane non gli hanno infatti approvato l'ESTA (il visto turistico necessario per entrare). A bloccarlo sono tre timbri dell’Iran presenti sul suo passaporto. L’Iran è considerato “paese nemico” dagli Usa per questo non potrà ottenere il via libera per raggiungere la sua squadra. Perché Xavi ha dei timbri iraniani? Perché l’ex centrocampista allenava l’Al Sadd, formazione del Qatar. Con questo club disputava anche i tornei asiatici insieme alle squadre iraniane, che si sono scontrate in alcune occasioni proprio con l’Al Sadd. Quindi per ora non ha chance, vediamo se i legali del Barcellona troveranno una soluzione in queste ore. Il tempo massimo di attesa per l'ESTA è di 72 ore quindi tra mercoledì e giovedì si saprà qualcosa di definitivo. Xavi spera di raggiungere la squadra per i prossimi appuntamenti. Il Barcellona giocherà con il Real Madrid a Las Vegas il 23 luglio, contro la Juventus a Dallas il 26 luglio e contro i New York Red Bulls nel New Jersey il 30 luglio.

