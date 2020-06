Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, conferma ufficialmente in un'intervista al 'Le Journal du Dimanche' l'addio di Cavani e Thiago Silva al termine della stagione: "Se ne andranno dopo la Champions".

Adesso c’è anche la conferma ufficiale: Edinson Cavani e Thiago Silva lasceranno il PSG al termine della stagione in corso. Lo ha dichiarato il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, intervistato da “Le Journal du Dimanche”.

Una notizia che era in qualche modo nell’aria, ma che prende definitivamente forma con le parole appunto di Leonardo, che si è così espresso:

Ligue 1 Respinto il ricorso del Lione, ma sono state congelate le retrocessioni: Ligue 1 a 22 squadre? 09/06/2020 A 16:29

Sì, stiamo arrivando alla fine con loro. L’idea è quella di averli a disposizione fino alla fine di agosto per la Champions League.

Si aprono dunque ancor di più gli interessanti scenari di mercato. Su Cavani in particolare, che a Parigi è diventato il miglior marcatore della storia del club con 200 gol in 301 gare e un totale di 19 trofei, è forte l’interessamento dell’Atletico Madrid e dell’Inter.

Su Thiago Silva invece, anche lui bandiera del club (8 anni al PSG) e arrivato a Parigi nel fiore dei suoi anni dopo l’esplosione in Europa col Milan, ci sono le sirene inglesi della Premier League, con l’Everton e non solo. Thiago Silva lascia dopo aver conquistato col club 7 titoli di Ligue 1, 7 Supercoppe di Francia, 5 Coppe di Lega e 4 Coppe di Francia. Un bottino però a cui non si è aggiunto nessun successo internazionale.

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter se dovesse acquistare Edinson Cavani 00:01:50

Ligue 1 Lione ed Amiens fanno ricorso per la ripresa della Ligue 1 2020 05/06/2020 A 09:46