Ceferin risponde al presidente del Lione: "Il 3 agosto è solo una data indicativa"

Il presidente UEFA replica alle preoccupazioni del presidente del Lione sulle date dei campionati nazionali, visto che la Ligue 1 è già stata dichiarata conclusa con una decisione definita dallo stesso Ceferin "prematura" e la UEFA non esclude che possa riprendere.

In una lettera inviata a Le Parisien e rivolta al presidente del Lione Jean-Michel Aulas e indirettamente al Governo francese, Aleksander Ceferin rassicura tutti sulla questione delle date che tanto preoccupavano proprio il Lione.

Ligue 1 Ciani: "Ibrahimovic ha odiato solo tre o quattro giocatori, uno di loro era Cavani" 08/05/2020 A 09:24

Il club transalpino, infatti, con la Ligue 1 ferma (e tecnicamente già dichiarata conclusa), deve ancora giocare il proprio turno contro la Juventus, temendo un "massacro" nel caso in cui invece la Juventus arrivasse all'appuntamento più allenata. Lo stesso Ceferin nei giorni scorsi aveva definito "prematura" l'interruzione definitiva della Ligue 1 e si erano ventilate delle scadenze per la ripartenza dei vari campionati, deadline che però Ceferin spiega essere soltanto indicative e non tassitive:

Le date del 20 luglio (per le federazioni classificate dal 16° al 55° posto nel ranking UEFA) e del 3 agosto (dal 1° al 15° posto) sono state menzionate nelle presentazioni fatte durante gli incontri con segretari e presidenti delle 55 associazioni affiliate alla UEFA il 21 aprile e nelle riunioni tra gruppi di lavoro. Tuttavia, durante queste riunioni, abbiamo sempre menzionato che queste date sono solo raccomandazioni, formulate provvisoriamente e non ufficiali

L'articolo originale

Ligue 1 Lione fuori dalle Coppe europee: Aulas pronto a chiedere i danni per 'decine di milioni' 30/04/2020 A 20:05