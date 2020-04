Il PSG non ci sta: "Rispettiamo la decisione, ma se si fa la Champions giocheremo altrove"

Dopo la decisione del governo francese di sospendere ogni attività sportiva fino a settembre, il PSG fa sapere la sua sul futuro in Champions League: "Se si giocherà in Champions, ci saremo. Se non si potrà fare in Francia, giocheremo all'estero".

Non sono tardate ad arrivare le reazioni del club della Francia dopo la sospensione delle attività sportive professionistiche fino a settembre. Il calcio è al centro di ogni discussione, anche perché due club di Ligue 1 come Lione e PSG, sono di fatto ancora impegnati in Champions League.

E proprio a questo riguardo è arrivato il comunicato del PSG, che ha di fatto immediatamente chiarito le cose sul fronte europeo, uno dei temi che più aveva fatto discutere in queste immediate poche ore post ufficialità del decreto del governo francese: ovvero le coppe europee.

Ecco, il PSG si è espresso piuttosto chiaramente:

Rispettiamo le decisioni del governo, ma il nostro piano è di proseguire con l’accordo trovato con la UEFA e di giocare la Champions League, qualora la competizione verrà giocata. Se non sarà possibile giocare in Francia, giocheremo le nostre partite all’estero a patto che si potranno verificare le condizioni di sicurezza necessarie per il nostri giocatori e il nostro staff.

Insomma, in qualche modo il PSG chiarisce subito il punto: in Europa, se si giocherà, lui ci sarà. Vedremo che anche il Lione, avversario della Juventus agli ottavi di Champions, deciderà di intraprendere una strada simile.

