La Francia riapre gli stadi dopo il Coronavirus: dall'11 luglio limite massimo di 5000 spettatori

Sembrerebbe un controsenso, con l’ufficialità della chiusura del campionato di Ligue-1 che è arrivata già da qualche settimana. La Francia però prova ad andare avanti dopo il lockdown e decide di riaprire gli stadi a partire da lunedì prossimo, 22 giugno, mentre dall’11 luglio potrà entrare anche una piccola fetta di pubblico.

L’annuncio è arrivato da parte del governo nella notte: “Il miglioramento della situazione sanitaria consente di sollevare alcune interdizioni a condizione che ciascuno mantenga un atteggiamento di vigilanza”. Non ci sarà spazio ovviamente per un tutto esaurito, per evitare assembramenti: “Limite massimo di 5.000 persone per grandi eventi, stadi e sale per spettacoli”.

Notizie importanti anche in chiave Tour de France, che al momento sarebbe a rischio porte chiuse: “Una nuova revisione della situazione epidemiologica nazionale sarà effettuata a metà luglio per decidere se sarà possibile una ulteriore apertura per la seconda parte di agosto”.

