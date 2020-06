Niente da fare per il Lione che continua a subire bastonate. Il ricorso presentato da Aulas è stato respinto e non si tornerà quindi a giocare in Francia. Al contrario, invece, è stato accolto il ricorso dell'Amiens. Retrocessioni bloccate e con la promozione di Lorient e Lens diventerebbero 22 le squadre iscritte al prossimo campionato per un totale di 42 giornate.

Se non è rivoluzione, poco ci manca. Sì perché il Consiglio di Stato ha deciso di convalidare la classifica stilata dalla Ligue 1 a seguito della media punti calcolata, con il PSG vincitore del campionato. Il tutto con buona pace del Lione di Aulas, che per l'occasione aveva presentato ricorso. Non gli stava bene che il campionato finisse così, senza potersi qualificare per le Coppe europee e senza “allenarsi” in vista della Champions che ripartirà ad agosto.

Oltre al danno c'è la beffa, però, una beffa un po' per tutti. Perché avevano presentato ricorso anche le due squadre che erano risultate retrocesse dopo il congelamento della classifica: Amiens e Toulouse. Ecco che il Consiglio di Stato ha dato seguito invece a questa istanza, bloccando le due retrocessioni.

Un caso giuridico più unico che raro. Considerando che in Ligue 1 ci saranno, nella prossima stagione, anche Lorient e Lens che hanno risalito la china dalla Ligue 2. Bloccando le retrocessioni di Amiens e Toulouse che succederà? Si va verso un campionato a 22 squadre. Una cosa che non piace a nessuno: così facendo, le giornate diventerebbero 42.

