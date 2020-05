A due giorni di distanza dalla decisione del Primo ministro francese di sospendere definitivamente il campionato, la Lega calcio ha consegnato il titolo ai parigini che al momento dello stop a causa dell'emergenza Coronavirus era al comando con 12 punti di vantaggio sul Marsiglia.

Il Paris Saint-Germain è campione di Francia per la nona volta nella sua storia, la settima negli ultimi otto anni. Lo ha deciso la Lega calcio francese che ha di fatto congelato la classifica di Ligue 1 - utilizando il criterio punti fatti/giornate disputate - che, al momento della sospensione a causa dell'emergenza Coronavirus, vedeva Mbappé e compagni saldamente al comando con 12 punti di vantaggio sulla loro più immediata inseguitrice, il Marsiglia.

I verdetti della Ligue 1 2019-20

Ligue 1 Anche il Lione 'si ribella', Aulas: "Troviamo il modo per essere pronti per la Champions" 28/04/2020 A 21:54

Campione di Francia PSG In Champions League Marsiglia (fase a gironi) e Rennes (preliminari) In Europa League Lille, Reims* e Nizza* Retrocesse in Ligue 2 Amiens e Tolosa Promosse dalla Ligue 2 Lorient e Lens

*ai preliminari di Europa League se non si disputeranno le finali di Coppa di Francia e Coppa di Lega francese

Lione fuori dall'Europa

Doccia gelata per il Lione che, settimo in classifica al momento della sospensione della Ligue 1 a causa del dilagare della pandemia Covid-19, rimarrà fuori dalle Coppe europee. A meno che, naturalmente, non vinca l'edizione 2019-20 della Champions: la squadra allenata da Rudi Garcia è infatti ancora in corsa, ha battuto 1-0 la Juventus nell'andata degli ottavi di finale dovrà capire se esisteranno le condizioni per disputare il match di ritorno. L'unica porta aperta ad una qualificazione alle competizioni europee, sarebbe quella di giocare la finale di Coppa di Francia, e vincerla, contro il PSG in agosto. Infatti, anche se il Governo ha disposto un blocco delle attività sportive fino a settembre, resta possibile che vengano disputate le finale di Coppa di Francia e Coppa di Lega ad agosto, a porte chiuse, se il discorso Covid-19 sarà scemato. I club hanno già fatto richiesta di giocare queste due gare per fornire alla UEFA i nomi delle squadre qualificate alle Coppe. Non si dovesse giocare, invece, andrebbero in Europe League Reims e Nizza.

Play Icon WATCH La tripletta di Mbappè affonda il Lione: gli highlights di Lione-PSG 1-5 in 90 secondi 00:01:34

Ligue 1 Il PSG non ci sta: "Rispettiamo la decisione, ma se si fa la Champions giocheremo altrove" 28/04/2020 A 18:55