Lione ed Amiens fanno ricorso per la ripresa della Ligue 1 2020

Il Lione e l'Amiens hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato transalpino per chiedere la ripresa della Ligue 1 di calcio, definitivamente sospesa dopo la pandemia di Coronavirus scoppiata in tutto il mondo: il verdetto è atteso per l’inizio della prossima settimana.

Come scrive Rai Sport, il massimo campionato francese è stato chiuso dopo lo stop agli eventi sportivi per tutta la durata dell’estate, con il PSG che ha vinto così il titolo. Lione ed Amiens però non ci stanno: soprattutto il primo dei due club, attualmente fuori dalle Coppe europee, chiede di seguire l’esempio degli altri grandi campionati europei. Così Aulas, presidente del Lione:

È stato assurdo annullare il campionato mentre altri si sono riservati il diritto di non farlo. La Germania sta già giocando di nuovo, la Spagna la prossima settimana. È la Lega che ha preso la decisione e può decidere ancora di riprendere. Sono scioccato dal fatto che siamo qui a discutere se possiamo giocare o no. Possiamo allenarci per tre o quattro settimane e finire il campionato entro la fine di agosto

Il direttore della Ligue 1, Quillot, ha ribadito: “Abbiamo agito con pragmatismo. Non è possibile ritardare l’inizio della nuova stagione il 23 agosto, in parte a causa del nuovo contratto sui diritti TV con l’emittente spagnola Mediapro“. Il verdetto è atteso per lunedì 8 o martedì 9.

