PSG esagerato, 9-0 al Le Havre in amichevole: a segno Icardi, Neymar e Mbappè

Nel primo test in vista della Champions League contro l'Atalanta, la squadra di Tuchel domina contro la formazione di Ligue 2 allenata da Paul Le Guen. Un tempo per i tre "tenori" con doppiette dell'argentino e del brasiliano. Festa per i quasi 5.000 spettatori sugli spalti dello stadio Océane: è il primo evento sportivo con il pubblico in Francia dopo oltre 4 mesi per il Coronavirus.

Festival del gol per il Paris Saint-Germain nel primo match post Coronavirus. La squadra di Thomas Tuchel vince con un larghissimo 9-0 sul campo del Le Havre, formazione di Ligue 2, nel primo di tre test amichevoli in vista delle finali di Coppa di Francia e Coppa di Lega, e soprattutto in vista della sfida contro l'Atalanta in Champions League del prossimo 12 agosto.

I parigini, fermi dallo scorso 11 marzo, partono con la formazione sostanzialmente titolare, con Icardi, Mbappè, Di Maria e Neymar dall'inizio, mentre Verratti e Thiago Silva partono dalla panchina. E' proprio Maurito a sbloccare il risultato all'8' e fare il bis al 19', poi Neymar fa tris al 22' e poco dopo, al 29', il poker lo firma Mbappè. Prima dell'intervallo c'è gioia ancora per O'Ney che firma il 5-0 e la personale doppietta su rigore al 43'.

Nella ripresa Tuchel cambia dieci uomini, compreso il portiere (Sergio Rico al posto di Navas) e il PSG prosegue nella sua goleada: in dieci minuti, tra il 50' e il 60', vanno a segno rispettivamente Gueye, Muinga e due volte Sarabia per il definitivo 9-0. Un risultato larghissimo in un match che serviva ai parigini per riprendere confidenza col campo, ritrovare gli automatismi e mettere benzina nel motore evitando soprattutto infortuni.

Da segnalare che allo stadio Ocean erano presenti quasi 5.000 spettatori, un quinto rispetto alla capacità dell'impianto del Le Havre, il massimo concesso dal protocollo. Si è trattato del primo evento sportivo per un match tra due formazioni professionistiche sul suolo francese con un pubblico superiore a 500 unità dallo scorso 8 marzo, la sfida tra Lille e Lione.

