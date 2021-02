Il Cannes va subito sotto nel primo tempo, ma all'inizio della ripresa si crea la situazione giusta. Franck Durix , autore del passaggio decisivo, non ha dimenticato l'azione. "Luis Fernandez mi dà la palla a centrocampo. Due giocatori del Nantes mi attaccano. Vedo Yazid scattare in avanti e di prima intenzione gli servo la palla. Lui controlla e alza un lob che scavalca la testa di David Marraud - portiere del Nantes - che era avanzato. È stato un gesto istintivo e di gran classe" , assicura l'ex compagno di squadra di ZZ.

Il suo allenatore, Guy Lacombe , ne ha parlato così. "Quel gol è stato motivo di orgoglio per l'intero settore giovanile del Cannes. Quando ho allenato Zidane, gli ho chiesto di giocare più vicino all'area avversaria. Qualche settimana dopo ho parlato di lui con Coco (Jean-Claude) Suaudeau. Mi ha detto: certo che me lo ricordo, ha segnato un gol fantastico".

Poche settimane prima di quel gol, l'ex presidente del Cannes Alain Pedretti gli ha fatto una promessa : "Quando segnerai il tuo primo gol, ti regaleremo una macchina" . Una promessa ovviamente mantenuta. Guy Lacombe non ha dimenticato l'orgoglio di Zidane. "Il presidente gli aveva portato una Renault Clio rossa nel parcheggio di Coubertin. Zizou lo ricorda come se fosse ieri perché ne parliamo spesso (ride)".

Guy Lacombe ha tenuto Zizou sotto il suo controllo per un anno e mezzo e conserva solo ricordi fantastici. "I giovani come lui, non li abbiamo allenati, direi piuttosto che li abbiamo supportati. La tecnica, la visione e l'intelligenza del gioco erano le sue prime qualità. Quando gli chiedevi qualcosa in campo, lo applicava subito. E con tutti e due i piedi. A volte ci chiedevano se fosse destro o mancino", sorride l'ex tecnico dell'FC Sochaux.