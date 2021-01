Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del PSG, sedendosi sulla panchina che, fino a pochi giorni fa, è stata del tedesco Thomas Tuchel, peraltro esonerato dopo una vittoria per 4-0 contro lo Strasburgo. Ma cosa comporterà, in sede di calciomercato invernale - pronto ad aprirsi ufficialmente - l'arrivo del tecnico argentino? Lo abbiamo chiesto al collega di Eurosport France Enzo Guerini, che premette: "Difficile dire quale sarà la linea di mercato che terrà Leonardo. Anche le principali testate giornalistiche francesi si stanno smentendo: ad esempio, Le Paresien scrive che il PSG non deve necessariamente vendere per comprare, mentre l'Equipe sostiene l'esatto opposto".

Ad ogni buon conto, intorno al Parco dei Principi ruoyano necessariamente tutti i principali nomi che animeranno le trattative "top class" di questa sessione invernale. Tra Christian Eriksen, Dele Alli, Papu Gomez, Paulo Dybala e... Lionel Messi (ovviamente per giugno). Un commento di Guerini, per ognuno di questi nomi, con percentuale di approdo al PSG:

Christian Eriksen 60%

"Si tratta del rumor di mercato attualmente più credibile. Eriksen ha bisogno di una spinta dopo la brutta parentesi all'Inter. Che, se accetterà un prestito o uno scambio, può fare in modo che la trattativa possa chiudersi positivamente"

Dele Alli 50% (e Hugo Lloris 20%)

"Il centrocampista offensivo e ormai ai margini del progetto tecnico di José Mourinho e secondo il Daily Mail, sia lui che il portiere francese, non dovrebbero muoversi dal club londinese durante questo inverno. Tuttavia, sussistono voci di un trasferimento in prestito da parte dello stesso Alli il quale, va detto, arriverebbe solo nel caso in cui la trattativa per Eriksen non vada in porto".

Papu Gomez 40%

"Altro nome che rimbalza da giorni alla corte di Leonardo. Il PSG ha imparato a conoscere e apprezzare l'argentino nella Champions della passata stagione. Le possibilità economiche per portarlo a Parigi ovviamente ci sono, ma solo nel caso in cui non si punti su Eriksen e Alli".

Paulo Dybala 10%

"Appare un'operazione impossibile da mettere in piedi a gennaio. Sia per quanto potrebbe chiedere la Juventus che il giocatore stesso".

Lionel Messi ?%

"Nessuna percentuale per un'operazione che potrà eventualmente sbloccarsi solo al termine della stagione, quando la Pulce argentina sarà libero da vincoli contrattuali. Vero, Pochettino ha detto che sarebbe fantastico averlo nella sua squadra, ma non dimentichiamoci, però, che il 2021 sarà l'anno delle elezioni presidenziali al Barcellona...".

E in fase di uscita?

"Sul piede di partenza pare esserci Leandro Paredes, che potrebbe risultare pedina di scambio con l'Inter nella trattativa che porta a Christian Eriksen (60%). Di Maria via da Parigi solo al 40%: il rinnovo del suo contratto non è una priorità del club, vero. Ma, allo stesso tempo, gode della grandissima stima del tecnico connazionale, che lo ha inserito nell'undici della sua squadra ideale. Al contratto, Julian Draxler, in scadenza, potrebbe già andarsene a gennaio. Resterà con ogni probabilità a Parigi, invece, Marco Verratti".

