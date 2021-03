Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere lontano dal Paris Saint Germain. Nonostante una prima stagione da 20 gol in 34 presenze, e un contratto che va in scadenza nel 2024, l'ex capitano dell'Inter potrebbe lasciare Parigi già nella prossima sessione di mercato. L'attaccante argentino non sembra essere una priorità nei pensieri di Leonardo, e potrebbe essere ceduto per fare spazio a un Moise Kean sempre più sulla cresta dell'onda