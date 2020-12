Un fulmine a ciel sereno. Una notizia inattesa a pochissime ore dal Natale. Al termine della convincente vittoria contro lo Strasburgo per 4-0, Leonardo e la dirigenza del PSG ha deciso di esonerare Thomas Tuchel . Il tecnico tedesco, che aveva il contratto in scadenza a giugno 2021, ha ricevuto la notizia nel cuore della notte. L’ex allenatore del Borussia Dortmund, che appena 4 mesi fa aveva guidato il club francese alla finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco , paga un avvio di stagione al di sotto delle aspettative soprattutto in campionato dove il PSG è attualmente terzo in classifica, un punto dietro alla coppia di testa Lione e Lille. Non si sa nulla riguardo al possibile sostituto ma tra i nomi che circolano ci sono soprattutto quello dell’ex tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino e dell’ex allenatore di Milan e Juventus, Massimiliano Allegri. Secondo Telefoot e RMC Sport però l’argentino sarebbe la pista preferita da Leonardo.

Un feeling evidentemente mai nato con il direttore sportivo Leonardo, che già negli ultimi mesi aveva pensato di sollevarlo dall'incarico. Ogni qual volta si presentasse l'occasione, però, ecco una vittoria convincente, che rimandava ogni discorso. Questa volta, però, nemmeno il successo con poker in campionato l'ha salvato dalle mire del dirigente brasiliano ex Milan. Per il tecnico 47enne di Krumbach, quindi, non sono risultati sufficienti i successi in 2 campionati francesi, altrettante supercoppe domestiche, una Coppa di Francia e una Coppa di Lega per restare saldo in panchina. A voler cercare il pelo nell'uovo, il ritardo (minimo) in classifica è maturato dopo le sconfitte di inizio stagione contro Lens e Marsiglia (nel "Classique") e poi contro il Monaco. Ma basterà, questo, per spiegare l'esonero l'indomani di una vittoria per 4 a 0?