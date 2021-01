Inter-PSG: contatti per Eriksen in attesa di Pochettino

"Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la nomina di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore. L'argentino ha firmato un contratto con il club della capitale francese fino al 30 giugno 2022, con opzione per un ulteriore anno".

"Sono estremamente felice e onorato di essere il nuovo allenatore del Psg. Ringrazio i dirigenti per avermi dato questa fiducia. Come sapete, questo club ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Ho ricordi meravigliosi, sopratutto l’atmosfera unica che si respira in questo stadio. Oggi ci torno con ambizione e umiltà, non vedo l’ora di lavorare con alcuni dei giocatori più talentuosi al mondo. Questa squadra ha un potenziale fantastico e farò di tutto con il mio staff per raggiungere risultati straordinari”.