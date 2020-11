60 secondi di dominio assoluto, ovviamente, non bastano: il PSG si ferma sul pareggio nella sfida interna contro il Bordeaux, perdendo l'occasione di consolidare il proprio primato in classifica. I ragazzi di Tuchel partono malissimo, con il classe 2002 Pembele, all'esordio assoluto in Ligue 1, che dopo 10 minuti spedisce involontariamente il pallone nella propria porta per il vantaggio ospite. Prima della mezz'ora, però, i parigini prendono totalmente il controllo del match, ribaltando il risultato in 60 secondi con il rigore convertito da Neymar prima e il piattone di Kean poi. 50esimo gol in Ligue 1 per il numero 10 brasiliano, un record che potrebbe unirsi a quello del 100esimo sigillo con la maglia del PSG per Kylian Mbappé, se non fosse per le provvidenziali parate di Costil che in più di un'occasione negano la gioia al talentino francese. Il PSG pecca di freddezza, il Bordeaux ne approfitta pareggiando i conti nella ripresa con l'ex di turno: Adli, centrocampista classe 2000 cresciuto nelle giovanili dei parigini e poi svenduto ai girondini: conclusione dal limite che buca Rico e risultato sigillato sul definitivo 2-2. Continua a faticare il PSG dopo l'ultima sconfitta contro il Monaco, con il Lille che, adesso, ha l'occasione di agganciare i campioni di Francia in vetta alla classifica.