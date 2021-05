Allarme Marco Verratti : il centrocampista del PSG e della Nazionale italiana si è infortunato al ginocchio destro in allenamento, riportando una contusione con distensione del legamento laterale interno. Ligue 1 - in cui i parigini sono impegnati nell'inseguimento del Lille al vertice - chiusa in anticipo ma, soprattutto, Europei probabilmente a rischio.

Decisivi saranno i test clinici che produrranno un responso più completo nella giornata di lunedì 10 maggio. Una stagione difficile, dal punto di vista fisico, per il centrocampista pescarese classe 1992, già fermatosi due volte recentemente, per via del Covid e per un problema alla coscia destra.

