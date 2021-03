60° minuto,riceve una chiamata al cellulare e corre giù ad avvisare. Il tecnico richiama in panchinae i tre si recano nello spogliatoio,che ha visto anche soccombere i parigini per 2-1 dalla squadra dell'ex Kombouaré . Si teme qualcosa di grave per Di Maria, come un lutto familiare o qualcosa di simile, ma per “fortuna” è stata una disgrazia meno grave. L'attaccante argentino sarebbe stato vittima di un furto presso il proprio domicilio durante la partita, come capitato qualche settimana fa a Icardi