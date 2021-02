André Villas-Boas non è più il tecnico dell'Olympique Marsiglia , almeno fino a comunicazione contraria da parte della società: l'allenatore portoghese ha dato le sue dimissioni tenendo oggi una conferenza stampa, in quella che doveva essere semplicemente la presentazione del match di mercoledì con il Lens e ora attende una risposta.

Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d'accordo con la politica sportiva. Non voglio niente dall'OM. Non voglio i soldi. Ora attendo una risposta.