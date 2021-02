Il PSG riparte dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Monaco e prova a rilanciarsi nella lotta al titolo che vede, quest'anno, Lione e Lille provarci fino in fondo. Netto 4-0 in casa del Dijon, con il 10° gol in campionato per Moise Kean e la doppietta per Mbappé che arriva a quota 18. Nel finale a segno anche Danilo. Una vittoria che porta il PSG a -1 dal 1° posto.

Partita a senso unico a Dijon e dopo 6 minuti i parigini sono già avanti grazie al gol di Moise Kean servito da Diallo. Per il giocatore di proprietà dell'Everton fanno 10 gol in Ligue 1, 16 in tutta la stagione. L'ex Genoa Moussa Konaté chiede un rigore per essere finito in un sandwich tra Marquinhos e Kehrer, ma l'arbitro non assegna il penalty. Anzi, poco dopo chiama un braccio in area del Dijon e concede un rigore agli ospiti: dal dischetto va Mbappé che non sbaglia.

In avvio di ripresa il PSG la chiude subito: ancora in gol Mbappé sul servizio di Rafinha. Spazio anche ai rincalzi dalla panchina e occhio a Draxler che firma il poker, anche se l'arbitro annulla tutto per fuorigioco. Moise Kean fallisce un'occasione, poi è Danilo a chiudere il match con un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un corner.

