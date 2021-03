Pol Lirola ne ha approfittato per lasciare Marsiglia, dove è arrivato a gennaio con Badalona, vicino Barcellona. Peccato però che il laterale catalano abbia partecipato in questi giorni ad una festa clandestina insieme al compagno di squadra Leonardo Balerdi, come riportato dall'agenzia spagnola Ara. Con la pausa delle Nazionali, gli allenamenti nei club sono meno intensi e ci sono più giorni di riposo. L'ex Fiorentinane ha approfittato per lasciare Marsiglia, dove è arrivato a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto , e andare dai parenti a, vicino Barcellona. Peccato però che il laterale catalano abbia partecipato in questi giorni ad unainsieme al compagno di squadra, come riportato dall'agenzia spagnola Ara.

I due, insieme ad altre 30 persone che partecipavano alla festa, sono state fermate e multate dalla polizia catalana che stava effettuando dei controlli di routine. Ora Lirola è atteso a Marsiglia per la ripresa degli allenamenti, fissata per martedì 30 marzo e, con ogni probabilità arriverà una multa anche dal club per lui e per Balerdi.

