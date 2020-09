Agli uomini di Tuchel, che non perdevano in Ligue 1 da 314 giorni (ultimo ko il 2-1 in trasferta col Dijon del 1 novembre 2019) non è bastato controllare ampiamente il possesso palla, per avere ragione dei padroni di casa, che sono stati abili ad imbragliare lo spuntato attacco del PSG che in 90’ è stato capace solo di scagliare un misero tiro nello specchio della porta difesa da Leka. Questa sconfitta interrompe anche la striscia record di 32 gare consecutive con almeno un gol segnato nel massimo campionato francese del PSG.