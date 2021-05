Il PSG, in attesa della partita del Lille - impegnato in serata e in casa contro il Nizza - si riappropria almeno momentaneamente della vetta sconfiggendo il Lens 2-1 e salendo a 75 punti, a +2 sul team di Galtier. Non sono mancate le difficoltà contro la quinta forza del torneo: parigini sul 2-0 grazie a Neymar e Maqrquinhos. Ganago accorcia al 61' per i giallorossi, ma non basta. Ora, per Pochettino, testa al City e alla Champions League, in cui i francesi dovranno ribaltare l'1-2 casalingo.

Il tabellino

PSG-LENS 2-1

Champions League Esultanza e insulti a Neymar: Liam Gallagher fa impazzire i tifosi 29/04/2021 A 13:22

PSG (4-3-3): Navas; Dagba (19' Kehrer), Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Danilo Perreira, Gueye (60' Verratti), Draxler (91' Rafinha); Sarabia (60' Herrera), Icardi, Neymar (91' Kean). All.:Pochettino.

Lens (4-2-3-1): Faríñez; Gradit, Fortes, Medina, Michelin (81' Jean); Cahuzac (69' Katuka), Doucoure (76' Mauricio), Fofana; Clauss, Ganago (69' Sotoca), Kalimuendo (69' Banza). All.: Haise.

Arbitro: Jérôme Brisard di Laval.

Gol: 33' Neymar (P), 59' Marquinhos (P), 61' Ganago (L).

Assist: Draxler (P, 1-0), Neymar (P, 2-0), Kalimuendo (L, 2-1).

Note - Recupero: 0+5. Ammoniti: Medina, Sotoca, Herrera, Kehrer, Marquinhos, Verratti.

Classifiche e risultati

Il momento social

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

8' - SARABIA! DI TACCO!! Sul cross di Neymar... Che bella la sterzata di O'Ney! Palla fuori di poco, con deviazione.

17' - BRIVIDO PSG! PER POCO NAVAS non subisce lo stesso gol su punizione contro il City... Palla fuori di un soffio, Medina non ci arriva!

24' - OCCASIONE PARIS! Stacco di Danilo Pereira e miracolo di Faríñez!

33' - GOL DEL PSG CON NEYMAR! Draxler borseggia un tentennante Medina sulla trequarti. La palla arriva al talento brasiliano il quale, a tu per tu col portiere, insacca di giustezza: 1-0!

39' - NEYMAR LIBERA AL TIRO SARABIA! La conclusione di piatto, a botta sicura, viene miracolosamente respinta da Faríñez! PSG vicinissimo al raddoppio!

42' - CLAUSS! Sinistro al volo, all'altezza del dischetto, dopo una respinta di Navas: palla che sibila il palo. Lens a un soffio dal pari!

51' - INSERIMENTO DI GANAGO TRA LE FILA DEL LENS! Conclusione in estirada su cross dalla destra di Clauss: palla di poco alta!

59' - GOL DEL PSG CON MARQUINHOS! Schiacciata di testa imparabile su corner dalla destra griffato Neymar: 2-0!

Les Parisiens se congratulent après leur but face au RC Lens en Ligue 1. Credit Foto Getty Images

61' - GOL DEL 2-1, ACCORCIA LE DISTANZE IL LENS! Azione sviluppata sulla destra, rovesciata ciccata in area piccola da Kalimuendo e girata vincente di Ganago, che insacca sotto le gambe di Navas da distanza ravvicinata! Gara riaperta al Parco dei Principi: 2-1!

68' - PALO DI NEYMAR! Punizione spettacolare del brasiliano, che però colpisce in pieno il legno alla sinistra di Fariñezm che in realtà la sfiora!

83' - GOL ANNULLATO AL PSG CON ICARDI! Herrera per Verratti, il cui cross basso per l'ex Inter è ghiottissimo: "Maurito" mette il piedone e segna. Ma è proprio il centrocampista pescarese, entrato all'ora di gioco, ad essere scattato in offside.

Il migliore

Neymar. Un gol, un palo, un assist vincente, un numero imprecisato di imbeccate: talento assoluto.

Il peggiore

Medina. Perde ingenuamente il pallone su pressing di Draxler, in occasione del primo vantaggio parigino targato Neymar.

PSG-City, una semifinale da oltre 3 miliardi di euro

Ligue 1 Cuore Neymar: paga i 142 dipendenti nonostante il Covid 17/04/2021 A 11:39