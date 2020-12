Anche senza Neymar, il Psg può comunque contare su attaccante di qualità. Non Icardi, fermo in infermeria, ma Kean, decisivo con il quinto gol in Ligue 1, dove ha giocato finora sette gare. L'azzurro così permette ai campioni di Francia di dare continuità al buon momento, battendo il Montpellier (1-3), dopo il successo all'Old Trafford, mercoledì in Champions dove servirà confermare anche con il Basaksehir, martedì, per garantirsi un posto agli ottavi. Più facile con l'azzurro in campo, sostituito da Mbappé che ha chiuso il conto siglando il gol numero 100 da parigino. La squadra di Tuchel è prima a +4 sul Marsiglia (che ha due partite in meno).