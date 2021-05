Lens-Lille, match valido per la 36esima giornata di Ligue 1 andato in scena allo stadio Bollaert-Delelis, si è concluso col punteggio di 0-3 in favore degli ospiti. E’ stata una partita a senso unico, indirizzata dall’espulsione improvvisa di Michelin (Lens) nel corso del primo tempo. Il centrocampista sangue-oro lascia i suoi in inferiorità numerica a causa di un paio d’interventi scomposti nel giro di 10’. Questo derby del nord ha visto l’ascesa di Burak Yilmaz allo status di leggenda: il 35enne turco firma una doppietta decisiva in chiave titolo; prima su rigore, poi con un bolide da 30 metri. Nella ripresa ci pensa David a sigillare il risultato. Ottima prova di spirito e compattezza per il Lille, che si porta a +4 dal PSG, in attesa della gara dei parigini contro il Rennes prevista per domenica.

Tabellino

LENS-LILLE 0-3

LENS (3-5-2): Leca; Gradit, Badé, Fortes; Clauss (68’ Boura), Cahuzac, Doucouré (84’ Mauricio), Fofana (84’ Costa), Michelin; Ganago( 72’ Kalimuendo), Kakuta (72’ Sotoca). All. Haise.

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik (75’ Pied), Fonte, Botman, Reinildo; Luiz Araujo (67’ Ikonè), Xeka (85’ Bradaric), Soumaré, Bamba; Yilmaz (75’ Yazici), David (67’ Weah). All. Galtier.

Arbitro: Clément Turpin.

Gol: 3’ rig., 40’ Yilmaz, 59’ David

Assist: Soumaré

Ammoniti: Araujo, Fonte

Espulsi: Michelin

La cronaca in 9 momenti chiave

2’ - CALCIO DI RIGORE PER IL LILLE, DOPO 1'! Travolto Bamba in area. Intervento in ritardo di Fofana!

4’ - GOL! YILMAZ NON SBAGLIA DAL DISCHETTO! Conclusione che bacia il palo e si insacca!

16’ - OCCASIONE PER IL LENS! Fofana scippa un pallone d'oro sulla trequarti avversaria, poi serve Ganago in una situazione di 1 vs 1. L'attaccante sangue-oro decide di restituire la palla a Fofana: il suo tiro è smorzato, e viene bloccato da Maignan.

35’ - ESPULSO MICHELIN! Follia del giocatore del Lens, che si prende la seconda ammonizione per un braccio largo su Celik! Forse Turpin troppo fiscale in questa occasione: il braccio è largo ma non colpisce nettamente l'avversario. Ad ogni modo, al Lens serve un'impresa.

40’ - GOL! 0-2 LILLE CON UN BOLIDE DI YILMAZ da trenta metri! Il Turco, servitor da Soumaré, toglie la ragnatela dal sette! Gol-capolavoro!

55’ - ARAUJO SFIORA IL 3-0! Conclusione affilatissima che costringe Leca al miracolo! Ottima respinta del portiere che disinnesca in corner.

59’ - GOL! 3-0! DILAGA IL LILLE CON DAVID! Leca esita sulla respinta di un tiro debole dalla distanza scoccato da Bamba; David raccoglie la respinta e ribadisce in rete da posizione ravvicinata.

71’ - WEAH INCROCIA COL DESTRO! Ottimo contropiede del Lille, Weah si ritaglia un'occasione davanti a Leca, ma il suo tiro termina di poco a lato del palo.

83’ - FOFANA FLIRTA COL GOL! Sotoca sguscia tra le maglie del Lille, serve Fofana che si trova solo davanti a Maignan. Ottima l'uscita del portiere del Lille che sbarra la strada all'attaccante e devia in corner.

MVP

Burak YILMAZ: leader indiscusso della stagione magica dei Dogues. 5 gol nelle ultime 3 gare, leader vocale e balistico. Prima con un rigore perfetto, poi con un tiro da cineteca, permette ai suoi di superare l’ultimo vero scoglio prima dello scudetto.

Il momento social

Promosso

Jonathan BAMBA: un motorino niente male il suo; prima si procura il calcio di rigore che sblocca la gara, poi apparecchia per il terzo gol di David, che insacca su una respinta del suo tiro.

Bocciato

Clément MICHELIN: si catapulta fuori dalla gara in soli 10’, a causa di un paio di interventi sconsiderati. L’interpretazione di Turpin in occasione del secondo giallo è troppo fiscale, ma quella di Michelin resta un’ingenuità decisiva per l’economia del match.

