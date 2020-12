Vince la noia nel big match di Ligue 1 tra Lille e PSG. Zero gol e poche emozioni: 0-0 e uomini di Galtier in testa insieme al Lione, con i parigini dietro di un punto. Match caratterizzato da tre infortuni nelle fila degli ospiti: out Kimpembe, Kurzawa e Florenzi, travolto dal compagno Kehrer e sofferente alla caviglia. Partita bloccata per larghi tratti e con un copione molto chiaro: possesso prolungato del PSG, schierato in campo con un 3-5-2 propositivo, e Lille in attesa. Prestazione attenta e intensa da parte dei padroni di casa, che si limitano a coprire. Il risultato sono pochissime emozioni, anche vista l'assenza di Neymar e Mbappé (in campo dal 76') tra gli ospiti. Gli episodi degni di nota avvengono lontano dalla porta: l'infortunio di Florenzi, appunto, e il miracoloso salvataggio di Kimpembe sulla trequarti a fermare il quattro contro uno del Lille. Il tutto da infortunato: è per distacco la giocata della partita.