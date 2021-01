Pomeriggio da dimenticare per il PSG e lo si vede fin da subito, con errori grossolani della fase difensiva. Al 36' arriva il vantaggio del Lorient con la rete di Abergel che sfrutta le chiusure horror del duo Danilo-Kimpembe, ma il PSG trova comunque il pareggio con il rigore di Neymar. Penalty procurato dallo stesso brasiliano per il fallo di Mendes. In avvio di ripresa il classe '98 del Lorient si ripete e regala un altro rigore agli avversari per fallo su Icardi: dal dischetto si ripresenta Neymar che non sbaglia. I parigini non riescono, però, a mantenere il vantaggio, con il pareggio di Wissa che ne scarta tre prima di depositare in rete all'80'. È forcing del PSG nel finale, ma nei minuti di recupero segna ancora il Lorient con il contropiede concretizzato da Moffi.