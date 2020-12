Ve lo ricordate Nagatomo? Pendolino di Cesena e Inter su tutta la fascia sinistra? Dopo un periodo in Turchia, al Galatasaray, si è sistemato in Francia, alla corte del Marsiglia di André Villas-Boas. In Ligue 1, però, non titolare inamovibile, anzi lo vediamo spesso e volentieri in panchina ad alternarsi con Amavi.

Questa volta ha ottenuto i gradi di titolare sulla fascia, ma l'ex Inter si è reso protagonista di una goffa autorete che ha messo in salita la strada del Marsiglia contro il Reims. Al 21', infatti, con un incredibile colpo di tacco ha battuto il proprio portiere Mandanda, deviando in rete sul cross in mezzo di Zeneli.

I marsigliesi sono riusciti a rientrare in partita con il gol di Thauvin al 45', ma la squadra di Villas-Boas non ha saputo ribaltare la partita chiudendo 1-1 contro il Reims in casa. Un risultato nefasto per l'OM che, con una vittoria, avrebbe potuto avvicinarsi alla vetta della classifica.

